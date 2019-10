Doppelte Freude für Safaree Samuels! Der Ex-Partner von Nicki Minaj (36) hat in seiner Freundin Erica Mena die große Liebe gefunden – die beiden sind bereits verlobt. Außerdem begeisterte der TV-Star Anfang des Monats mit einer süßen Neuigkeit seine Fans: Er und Erica erwarten den ersten gemeinsamen Nachwuchs! Und der Rapper schwebt im Monat Oktober gleich doppelt auf Wolke sieben: Er hat die Mutter seines ungeborenen Nachwuchses jetzt zu seiner Frau gemacht!

Die beiden haben sich am 7. Oktober das Jawort gegeben. Obwohl sie noch kein offizielles Statement zu ihrer Heirat abgegeben haben, hat die frischgebackene Ehefrau zahlreiche Videos und Beiträge von Gästen ihrer Feier auf Instagram gerepostet. In einem Clip sieht man die Bald-Mama in ihrem glitzernden Hochzeitskleid mit deutlich sichtbarer Babykugel und ihren Angetrauten beim ersten Tanz. Safaree legte sogar eine kleine Performance für seine Liebste hin und rappte für Erica. Auf ihrer Social-Media-Plattform hat sie mittlerweile auch ihren Namen geändert – sie trägt jetzt den Doppelnamen Mena Samuels.

Die beiden Turteltauben sind überglücklich – doch bis die beiden letztendlich ein Paar geworden sind, dauerte es eine Weile. Sie lernten sich Anfang 2017 bei der Reality-Show "Scared Famous" kennen – doch erst Ende 2018 verliebten sich Safaree und Erica dann schließlich. Nur kurz nach ihrem offiziellen Beziehungsouting folgte dann die Verlobung an Heiligabend.

Getty Images Erica Mena Samuels und Safaree Samuels

Getty Images Erica Mena Samuels 2019 in New York

Getty Images Safaree Samuels und Erica Mena im August 2019

