Nach Scheidung: Safaree und Erica liefern sich Online-Duell

Das Drama zwischen Safaree Samuels (43) und Erica Mena spitzt sich nach der Trennung weiter zu und mittlerweile gehen die Vorwürfe buchstäblich unter die Gürtellinie. Die beiden ließen sich im September 2022 offiziell scheiden, wobei der Musiker dazu verpflichtet wurde, monatlich rund 4000 Euro Unterhalt für die gemeinsamen Kinder Legend Brian (3) und Safire Majesty (4) zu zahlen. Vor wenigen Tagen berichtete InTouchWeekly, dass Safaree nun einen Antrag zur Reduzierung dieser Summe eingereicht haben soll, da er kein festes Mitglied der TV-Show "Love & Hip Hop Atlanta" mehr ist und sich seine finanziellen Verhältnisse seit der Scheidung somit erheblich verändert hätten. Kaum wurde das publik, reagierte Erica auf Social Media mit einem inzwischen gelöschten Post, in dem sie Safaree beschuldigte, seinen Pflichten als Vater nicht nachzukommen.

Doch damit war das letzte Wort noch lange nicht gesprochen. Safaree schlug in einem 30-minütigen YouTube-Video zurück und warf Erica vor, sie sei kontrollierend und missbräuchlich gewesen, was das gemeinsame Erziehen der Kinder fast unmöglich gemacht habe. Der Clip zeigt unter anderem Szenen, in denen die Influencerin Safaree vor den Augen ihrer Kinder schubst und auf ein Fenster einschlägt. In einem weiteren Ausschnitt ist ihre Tochter Safire zu sehen, die weinend sagt, sie wolle nicht zu ihrer Mutter nach Hause. Der Schauspieler schildert auch angebliche Vorfälle häuslicher Gewalt, bei denen Erica unangemeldet bei ihm in Florida auftauchte und er die Polizei rufen musste. Zu guter Letzt beschuldigt er sie, ein Nacktbild von ihm an seine Familie geschickt zu haben – ein Vorfall, den er als "Nonsens, mit dem er sich herumschlagen muss" betitelt.

Obwohl ihr Anwaltsteam ihr laut Bossip davon abgeraten hatte, reagierte Erica via Instagram auf Safarees Vorwürfe. Laut der Reality-Darstellerin stammen die von ihrem Ex geposteten Videos aus dem Jahr 2023, und im Mai dieses Jahres habe er versucht, sich wieder mit ihr zu versöhnen. Sie erklärte darüber hinaus, sie sei in diesen Videos so wütend gewesen, weil Safaree "ihren Körper verletzt" habe. In einem weiteren Gegenschlag postete Erica ein Video ihrer Tochter Safire, in dem das Mädchen erzählt, wie der gebürtige New Yorker angeblich ihren Sohn Legend getreten habe, sodass dieser hinfiel. Am Donnerstag erklärte Erica schließlich, sie wolle den Streit beenden – zum Wohle ihrer Kinder. Mal schauen, ob's dabei bleibt!

Getty Images Safaree Samuels im Hollywood Palladium in Los Angeles

Getty Images Erica Mena im August 2018

