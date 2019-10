Große Panik – und große Freude: Der Ex-Freund von Nicki Minaj (36) wird erstmals Papa! Seit Heiligabend 2018 sind Safaree Samuels und Erica Mena bereits verlobt – schon nach wenigen Wochen Beziehung ging er vor ihr auf die Knie. Das Jawort steht derzeit noch aus, aber das Paar hat jetzt eine andere freudige Botschaft zu verkünden: Das "Love & Hip Hop"-Couple erwartet gemeinsamen Nachwuchs!

"Ich habe immer alles hinterfragt. Jetzt nicht mehr", kommentierte Safaree ein Bild von sich und seiner Liebsten am Dienstag auf Instagram. Deutlich zu erkennen ist darauf schon ihre XXL-Babykugel – allzu weit in der Ferne dürfte der Entbindungstermin also nicht liegen. In einem YouTube-Video von VH1 äußerten sich die beiden außerdem zu der schönen News: "Wow, wow... das ist echt eine große Sache! Eine sehr große Sache! Ich hätte nicht gedacht, dass ich dazu imstande bin!", gab der 38-jährige Rapper im Clip noch sichtlich perplex zu verstehen.

Der werdende Papa sei zudem nervös, geschockt und könne das alles noch gar nicht glauben: "Es ist so unwirklich für mich. Ich weiß noch nicht, was ich machen soll. Aber ich werde großartig darin sein, weil ich großartig in allem bin!", fügte er an. Seine Verlobte, die schon einen Sohn aus einer früheren Beziehung hat, scheint jedoch einen kühlen Kopf zu bewahren: "Ich bin aufgeregt, aber ich habe ihm gesagt, dass es beim Eltern-Sein nicht nur darum geht, das Kind tun zu lassen, was es will."

Instagram / safaree Safaree Samuels, Rapper

Anzeige

Getty Images Erica Mena im August 2018

Anzeige

Getty Images Safaree Samuels im Oktober 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de