Yasin drückt seinem Kumpel Danilo Cristilli die Daumen! In der dritten Staffel von Love Island gingen die beiden Hotties auf Liebessuche. Letztendlich fand Sportlehrer Yasin in Samira eine Partnerin und verließ das Format mit der Zugbegleiterin als fester Freundin. Etwas komplizierter war es bei seinem Kumpel Danilo, der erst spät mit Dijana Cvijetic zusammenfand. Bei dieser Verbindung hat Yasin etwas Bauchschmerzen!

Im Promiflash-Interview wollte er keine genaue Prognose für die Liaison des fünftplatzierten Couples in der Kuppelshow abgeben. An Danilo gerichtet, sagte Yasin lediglich: "Ich wünsche ihm von Herzen das Beste. Das weiß er auch. Das habe ich ihm schon gesagt." Bei der einstigen Miss Universe Switzerland Dijana sehe er aber einen Haken, was ihr Engagement angeht. "Ich denke von Danilos Seite aus ja, von Dijanas Seite aus nein", legte sich Yasin schließlich bezüglich der Beziehungseinstellung der beiden fest. Ob Dijana seiner Meinung nach andere Motive als die Liebessuche bei Love Island verfolge, ließ Yasin offen.

Mit seinen Zweifeln ist das Male-Model nicht allein. Auch Danilos Mutter ist von ihrer Schwiegertochter in spe offenbar nicht überzeugt. Sie warf der Blondine kürzlich vor, in der TV-Show ein falsches Spiel zu spielen. Doch geholfen hat das alles nichts: Der 22-Jährige hielt an seiner Couple-Wahl fest.

RTL II / Magdalena Possert Dijana und Yasin bei "Love Island"

RTL II Yasin, Dijana und Danilo

Love Island, RTL II "Love Island"-Danilo und Dijana mit Danilos Mutter

