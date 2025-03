Kim Kardashian ist ein großer Fan von "Love Island"

Während eines Familienurlaubs in Italien hat Kim Kardashian (44) eine überraschende Vorliebe preisgegeben: Die Reality-TV-Ikone ist ein riesiger Fan der britischen Datingshow Love Island. In einer Folge ihrer Hulu-Serie Keeping Up with the Kardashians verriet sie, dass sie es kaum erwarten könne, eine große Leinwand im Hotel zu nutzen, um ihre Lieblingssendung zu schauen. "Ich habe doch nur gefragt, ob sie einen großen Fernseher haben, damit wir entspannen und 'Love Island' schauen können. Und das haben sie!", erklärte Kim begeistert, während ihre Schwester Khloé Kardashian (40) ebenfalls die Annehmlichkeiten des luxuriösen Hotels bewunderte.

Die Liebe für britisches Fernsehen scheint in der Familie Kardashian-Jenner zu liegen. Bereits im vergangenen Jahr überraschte Kims Schwester Kylie Jenner (27) ihre Fans, als sie ihre Begeisterung für die Backshow "The Great British Bake Off" offenbarte. Während sie in ihrem Privatjet unterwegs war, schaute die Beauty-Mogulin eine Folge der beliebten Serie und gab zu, bei der emotionalen "Caramel Week" sogar Tränen vergossen zu haben. "Ich schaue mein Lieblingsprogramm, 'The Great British Baking Show', und es ist die Karamellwoche. Ich weine komplett", erzählte Kylie in einem TikTok-Video, das ihre Fans wegen der untypischen TV-Auswahl staunen ließ.

Kim, die selbst seit Jahren zu den bekanntesten Reality-TV-Stars der Welt gehört, überrascht mit ihrem Interesse an britischen Formaten, die in den USA als Nischenprogramme gelten. Abseits der Kameras lebt Kim ein hektisches Leben als Geschäftsfrau und vierfache Mutter, doch solche kleinen Enthüllungen zeigen auch ihre entspannte, menschliche Seite. Die Begeisterung der Kardashians für britische Reality-Shows sorgt nicht nur für Sympathiepunkte, sondern gibt den Fans auch Einblicke in die Vorlieben der berühmten Schwestern – abseits von Glamour und roten Teppichen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kylie Jenner, Unternehmerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Kim Kardashian, Unternehmerin

Anzeige Anzeige

Anzeige