Yasin Cilingirs Sohn Malik hat sich den Ellenbogen gebrochen

Yasin Cilingir (34), bekannt aus diversen Reality-TV-Formaten, hat in einer Instagram-Story eine beunruhigende Nachricht mit seinen Fans geteilt: Sein Sohn Malik hatte einen Badeunfall am Badesee in Zürich und verletzte sich dabei am Ellenbogen. "Das hat gerade noch gefehlt. Wir sind jetzt im Krankenhaus, ich hoffe, [Malik] hat sich jetzt nicht den Ellenbogen gebrochen", berichtete der besorgte Vater direkt aus dem Auto auf dem Weg zur Klinik. Wenig später bestätigte Yasin das Schlimmste: Der Arm seines Sohnes ist gebrochen. Ein Foto in seiner Story zeigt Malik bereits mit einem Gipsverband.

Wie es zu dem Unfall gekommen ist, hat Yasin bisher nicht näher erläutert. Der Ausflug zum Badesee scheint jedoch plötzlich eine dramatische Wendung genommen zu haben. Ob Malik beim Springen ins Wasser, beim Toben am Ufer oder auf andere Weise gestürzt ist, bleibt offen. Der Reality-TV-Star hielt seine Follower jedoch stets auf dem Laufenden und teilte seine Sorgen über den Vorfall mit seinen Fans. Malik, der auf dem Foto mit seinem Gipsarm zu sehen ist, scheint die Sache trotz allem tapfer zu tragen.

Yasin, der durch seine offene Art in verschiedenen TV-Shows bekannt wurde, gewährt seinen Fans regelmäßig Einblicke in sein Familienleben. Mit dem aktuellen Vorfall zeigt sich erneut, wie nah er seine Community an seiner Seite teilhaben lässt. Besonders als Familienvater präsentiert er sich fürsorglich und nahbar. Wann Malik wieder richtig fit sein wird, wird die Zeit zeigen – jetzt heißt es erst einmal, sich zu schonen und die Heilung voranzutreiben. Eines ist sicher: Seine Eltern werden ihm in den kommenden Tagen alle Unterstützung geben, die er braucht.

Instagram / yasin__ca Yasin Cilingir und sein Sohn Malik

Instagram / yasin__ca Yasin Cilingirs Sohn mit einem gebrochenen Arm

Instagram / yasin__ca Yasin und Samira Cilingir mit ihrem Sohn Malik