"Love Island" rettete Olivia Attwoods Beziehung mit Bradley

Olivia Attwood (33) hat verraten, dass sie die Beziehung zu ihrem Ehemann Bradley Dack der Teilnahme an der Reality-TV-Show Love Island zu verdanken hat. In dem Podcast "How To Fail" erklärte die 33-Jährige, dass sie und Bradley ohne diese Erfahrung wohl nie ein Paar geblieben wären. Die beiden waren bereits vor Olivias Auftritt in der Show 2017 zusammen gewesen, hatten sich jedoch getrennt, bevor sie das Angebot der Produzenten annahm. "Wenn ich nicht bei 'Love Island' gewesen wäre, glaube ich nicht, dass wir zusammen wären. Wir mussten uns trennen, um beide eine neue Perspektive zu gewinnen", resümierte der Realitystar.

Im Gespräch reflektierte Olivia, dass die Zeit der Trennung entscheidend für ihre jeweiligen Entwicklungen und damit auch für die Beziehung war: "Brad ist der erste Mann, mit dem ich zusammen war, der eigene Ziele und Ambitionen hat – und will, dass ich meine eigenen habe." Bevor Olivia 2017 in der Datingshow mitmachte, hatte sie die Teilnahme aufgrund von Beziehungen zweimal abgelehnt: "Ich hatte 'Love Island' zweimal für Freunde abgelehnt. Ich hatte eine Art Erkenntnismoment, bei dem ich sagte: Was machst du hier? Du musst etwas anderes tun. Das Einfachere wäre gewesen, hierzubleiben und sich mit diesem Typen, den ich sehe, darüber zu streiten, warum er mich nicht richtig behandelt."

Zuvor hatte Olivia im Interview mit New! Magazine ausgeplaudert, dass sie und Brad bereits über das Thema Nachwuchs gesprochen haben, sich jedoch nicht einig geworden seien. Die Beauty erklärte in dem Gespräch, dass es für Frauen nach wie vor schwierig sei, Karriere und Familie unter einen Hut zu bringen. "Ich denke, wir versuchen immer noch vorzugeben, dass wir alles schaffen können, aber irgendwann muss man einen Kompromiss eingehen. Und im Moment bin ich sehr karriereorientiert", gab sie zu. Brad soll hingegen schon bereit gewesen sein, Kinder zu bekommen. "Bradley ist schon ganz versessen darauf. Aber für Männer ist es auch viel einfacher, richtig? Wenn ich er wäre, würde ich auch Kinder wollen", fügte Olivia hinzu.

Anzeige Anzeige

Getty Images Olivia Attwood, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Getty Images Bradley Dack und Olivia Attwood, 2024

Anzeige Anzeige