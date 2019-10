Gibt es endlich Nachwuchs im Hause Chopra-Jonas? Fast ein Jahr ist es her, dass sich Priyanka Chopra (37) und Nick Jonas (27) in einer hinduistischen und in einer christlichen Zeremonie das Jawort gaben. Kinder sind bislang allerdings noch nicht unterwegs. Das kann sich aber gerne bald ändern – zumindest wenn es nach der Ehefrau des singenden Schauspielers geht. Die gebürtige Inderin kann es kaum erwarten, endlich Mutter zu werden.

In der Today-Show berichtete Priyanka, wie sie aktuell zum Thema Kinder steht. Und ihre Meinung hat sich ganz offensichtlich etwas geändert. Nick und sie seien nun bereit, wenn Gott es so will, sagte sie der Moderatorin Hoda Kotb. Zudem erklärte sie: “Ich kann es nicht abwarten. Ich kann es wirklich nicht abwarten” – und bekräftigte damit noch einmal ihren Wunsch, endlich Mama zu werden. Sie sei sich sicher, dass es auf ganz natürliche Weise passieren wird. Erst im März hatte der 37-jährige “Quantico”-Star in einem Interview gesagt, dass sich die beiden aufgrund ihres vollen Terminplans mit dem Nachwuchs noch etwas Zeit lassen wollen.

Priyanka und der zehn Jahre jüngere Nick hatten sich im August vergangenen Jahres verlobt, nur wenige Monate später, im Dezember, folgte die romantische Hochzeit in Indien. Zunächst gaben sie sich in einer westlichen Zeremonie das Jawort, kurz darauf folgte eine Trauung nach hinduistischem Brauch.

Getty Images Priyanka Chopra Jonas, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Priyanka Chopra Jonas, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Priyanka Chopra Jonas, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de