Nick Jonas ist im Gespräch für die Hauptrolle im Kiss-Biopic

Nick Jonas (32) steht derzeit in Verhandlungen, die Hauptrolle des Sängers Paul Stanley im kommenden Biopic über die legendäre Rockband Kiss zu übernehmen. Bei dem Film, der den Titel "Shout It Out Loud" tragen wird, handelt es sich um eine Chronik der frühen Tage der Band, die sich von zwei jungen Männern aus Queens – Gene Simmons (75) und Paul – zu einer der erfolgreichsten und extravagantesten Rockgruppen der Welt entwickelte. Der Beginn der Dreharbeiten ist für Ende dieses Jahres oder Anfang 2026 angesetzt. Regie führen wird McG, der bereits mit Filmen wie Drei Engel für Charlie und mehreren Netflix-Produktionen von sich reden machte. Während die Besetzung von Paul durch Nick nun im Fokus steht, bleibt das Casting für Gene weiterhin ein Geheimnis.

"Shout It Out Loud" wird nicht nur den musikalischen Aufstieg der Band thematisieren, sondern auch die Entstehung ihres unverwechselbaren Stils mit ihren ikonischen Bühnenoutfits, Schminkdesigns und dramatischen Performances beleuchten. Zudem könnten spannende Geschichten wie die Kreation des berühmten Songs "Beth" und die Urban Legend um das Einfließen von Bandblut in eine Marvel-Comicbuch-Edition im Film Platz finden. Der Fokus liegt hierbei auf der Verbindung von Rockmusik mit popkulturellen Elementen, was die Verbindung zu Nick, selbst Popstar und Schauspieler, durchaus passend erscheinen lässt, auch wenn die Entscheidung von einigen Fans skeptisch betrachtet wird.

Für Nick wäre es eine spannende neue Facette seiner Karriere. Der Sänger, der gemeinsam mit seinen Brüdern Kevin (37) und Joe Jonas (35) als Teil der Jonas Brothers große Erfolge feierte, zeigte bereits in früheren Projekten wie Jumanji und einem Broadway-Musical sein schauspielerisches Talent. Privat ist Nick seit 2018 mit Schauspielerin Priyanka Chopra (42) verheiratet, mit der er eine Tochter hat. Die Möglichkeit, in einem Film über eine der bekanntesten Rockbands der Geschichte mitzuwirken, könnte einen weiteren Meilenstein in seiner Karriere markieren. Kiss selbst sind neben ihrer Musik auch für den geschickten Aufbau ihres Marken-Imperiums bekannt – von Sammlerobjekten bis hin zu Merchandising-Produkten. Ob Nick diese Facette der Band ebenso überzeugend darstellen kann, wie er Pauls markante Performance einfängt, bleibt abzuwarten.

Getty Images Paul Stanley, Kiss

Getty Images Nick Jonas im Juni 2024

