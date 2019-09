Priyanka Chopra (37) schmiedet fleißig private Zukunftspläne! Seit Dezember 2018 ist die Schauspielerin mit Nick Jonas (26) verheiratet. Bei einer zweitägigen Hochzeitsfeier in Indien gab sich das Paar gleich zweimal das Jawort – einmal bei einer christlichen Zeremonie und ein weiteres Mal auf traditionell hinduistische Weise. Jetzt plaudert Priyanka offen über ihre Familienplanung und verrät: Sie möchte ein Kind von dem Sänger haben!

In einem Vogue-Interview sagt die "Quantico"-Darstellerin: "Ein Haus zu kaufen und ein Baby zu bekommen sind auf meiner To-do-Liste." Für die Zukunft könne sie sich vorstellen, sich mit Nick längerfristig in Los Angeles niederzulassen, zurzeit hätten sie ihre Anwesen in Mumbai und in New York. Die Leinwand-Schönheit meint jedoch: "Für mich ist mein Zuhause überall da, wo ich glücklich bin, solange ich die Menschen, die ich liebe, um mich herum habe."

Ende Juni bestätigte auch ein Insider gegenüber HollywoodLife, dass das Promi-Pärchen einen konkreten Kinderwunsch hege. "Im nächsten Jahr, nach Abschluss der großen Tournee, wollen sie sich der Familiengründung widmen." Im Februar 2020 findet das letzte Konzert der Jonas Brothers World Tour statt.

Getty Images Priyanka Chopra, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas 2019 in Las Vegas

Anzeige

Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas im Mai 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de