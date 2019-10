Wahrheit oder Fiktion? Diese Frage stellten sich in den späten 90er Jahren alle Fans von "X-Factor – Das Unfassbare". In jeder Folge stellte Moderator Jonathan Frakes (67) mehrere Gruselgeschichten vor. Der Clou daran: Einige waren angeblich absolut wahr und andere bloß frei erfunden. Erst am Ende jeder Episode gab es dann die oft schaurige Auflösung. Auf dieses Grusel-Feeling können sich die Fans jetzt wieder freuen: RTL II zeigt neue Folgen von "X-Factor – Das Unfassbare".

Schon 2018 gab es eine Neuauflage des Mystery-Klassikers unter dem Titel "X-Factor – Das Unfassbare kehrt zurück". Passend zu Halloween kündigt RTL II jetzt zwei weitere Folgen mit fünf völlig neuen Gänsehautgeschichten an, die am 31. Oktober ausgestrahlt werden. Auf Kult-Moderator Jonathan werden die Fans allerdings verzichten müssen. Stattdessen führt Schauspieler Detlef Bothe durch die Show.

Detlef hat bereits die erste Staffel der "X-Factor"-Neuauflage moderiert. Der TV-Star dürfte aber vor allem durch seine Rollen in "Die Vierhändige", Tatort oder sogar James Bond 007: Spectre bekannt sein. Freut ihr euch auf die neuen "X-Factor"-Folgen? Stimmt ab!

Guillermo Proano/WENN.com Jonathan Frakes auf der "Star Trek: Discovery"-Premiere in Los Angeles

Getty Images Jonathan Frakes 2008 in Hollywood

X-Factor – Das Unfassbare kehrt zurück, RTL II Detlef Bothe, Schauspieler

