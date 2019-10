Er ist und bleibt die Nummer eins für Deutschlands Rap-Fans! 2018 war für Capital Bra (24) das Jahr schlechthin – Stream-Rekorde, ein Auftritt im Kinofilm "Asphaltgorillas", sogar eine Kollaboration mit Poptitan Dieter Bohlen (65) und ein Hit nach dem nächsten verschafften dem 24-Jährigen so viel Ruhm wie keinem anderen seiner Musik-Kollegen. Mit seinem Hit "Prinzessa" landete er seinen sage und schreibe neunten Nummer-1-Song und schlug damit sogar die Bestmarke der Erfolgsgruppe ABBA in die Luft. Kein Wunder also, dass er auch im Netz unangefochten an der Spitze bleibt!

Letztes Jahr konnte Capi auf Instagram bereits eine erstaunliche Follower-Zahl von zwei Millionen vorweisen, wobei er den zweitplatzierten Rap-Liebling Kollegah (35) mit 400.000 Abonnenten hinter sich ließ. Nur zwölf Monate später ist Capitals Beliebtheit kaum noch aufzuhalten. Auch in diesem Jahr ist er der unangefochtene Held des Deutschen Rap-Szene: Stolze 3,6 Millionen Fans sind Teil seiner Community – ein absoluter Rekord!

Auf Platz zwei ist Bonez MC (33) mit 2,1 Millionen Followern, dicht gefolgt von Gzuz (31) mit zwei Millionen Fans. Farid Bang schafft es mit 1,9 Millionen Bewunderern auf den vierten Platz. Mit 100.000 Abos weniger und damit immer noch satten 1,8 Millionen Followern gehört auch Kollegah zur Deutschen Top 5 der Rap-Welt!

Instagram / bonez187erz Bonez MC, Rapper

Anzeige

Instagram / gzuz187_official/ Gzuz, Rapper

Anzeige

Instagram / faridbangbang Farid Bang, Rapper

Anzeige

Getty Images Kollegah, Rapper



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de