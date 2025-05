Gegen Bushido: Das hat es mit Bonez MCs neuer Kette auf sich

Bonez MC (39) ist für seine polarisierenden Social-Media-Beiträge bekannt. Nun hat er mit einer neuen Instagram-Story für Schlagzeilen gesorgt. Der Hamburger Rapper präsentierte dort eine auffällige, mit Diamanten besetzte Kette, die er wohl für stolze 192.000 Euro anfertigen ließ. Der Anhänger zeigt ein Symbol, das verblüffende Ähnlichkeit mit dem Logo seines Rapper-Kollegen Bushido (46) hat, auch wenn Bonez die Kreation als "Bonez B" bezeichnet. Doch dabei blieb es nicht: In den Clips griff der Musiker gleichzeitig eine alte Fehde auf und reagierte direkt auf Beleidigungen, die Bushido 2023 im Die Deutschen-Podcast ausgesprochen hatte. Während Bushido ihn dort als "H*rensohn" beleidigte und ankündigte, seine Mutter zu f*cken, ließ Bonez nach eigener Aussage einen versöhnlicheren Ton anklingen. Er wünschte Bushidos verstorbener Mutter, dass sie in Frieden ruhe, und erwähnte ironisch, Bushido hätte sich ja gar nicht bei seiner Mutter gemeldet: "Alles cap", schrieb er nun online, was so viel wie "Alles eine Lüge" heißt.

Die Geschichte endete aber nicht bei der Kette. Bonez nutzte weitere Storys, um seine Follower über das Thema abstimmen zu lassen. In einer Umfrage fragte er provokant, ob sie eine "Echte Kette" oder "Fake-Sperma" wählen würden – eine ebenso offene Stichelei gegen Bushido und dessen Ehefrau Anna-Maria, die laut einem früheren Interview von intimen Experimenten mit "Fake-Sperma auf Wasserbasis" für "Spermaspiele" berichteten. Auch Anna-Maria bekam in Bonez' neuestem Content einen extra Seitenhieb ab. Der Musiker veröffentlichte eine Aufnahme von ihr, bei der sie offenbar Zähne-Plaque-Färbetabletten verwendet hatte, samt einem Vergleichsbild des Rappers 6ix9ine (29). Bushido hat bislang nicht auf diese Aktion geantwortet, was die Spannung in der deutschen Rap-Szene weiter anheizt.

Zwischen Bonez MC, der zuletzt Generationen von Rappern auf einem Track vereinte, und Bushido gibt es eine lange Vorgeschichte, die dieses Kräftemessen besonders pikant macht. Noch im September 2023 hatte Bonez in einem Statement betont, er empfinde gar keinen Hass: "Ich weiß gar nicht, wie man dich noch dissen soll tbh", räumte er ein. "Und ich hab nicht mal was gegen dich, weil du tust mir eher ein bisschen leid." Die Rivalität besteht seit Jahren und hat immer wieder zu verbalen Schlagabtäuschen geführt, die in der Community für Gesprächsstoff sorgen. Bonez' teure Kette, die das Bushido-Logo zweckentfremdet, ist ein weiterer Schachzug in diesem privaten wie öffentlichen Schlagabtausch. Die Fans beobachten gespannt, ob oder wie Bushido darauf reagieren wird.

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Anna-Maria Ferchichi und Bushido im September 2024

Instagram / bonez187erz, Instagram / bonez187erz Collage: Bonez MC und seiner Bushido-Kette

