Capital Bra (24) ist der meistgestreamte Musiker aller Zeiten in Deutschland! Der Rapper schwimmt derzeit auf einer nicht enden wollenden Erfolgswelle. Obwohl sein neues Album "CB6" geleaked wurde und der 24-Jährige sich dadurch gezwungen sah, die Platte schon zwei Wochen früher am 12. April zu veröffentlichen, kann der Bühnenstar offenbar nicht klagen. Denn erst kürzlich sorgte ein kurzer Beef mit dem Poptitan Dieter Bohlen (65) dafür, dass der Song "Cherry Lady" entstand – eine Eigeninterpretation eines Modern Talking-Hits: Unter anderem dieses Spontan-Lied verhilft dem Berliner nun dazu, einen neuen Allzeit-Rekord im Netz aufzustellen!

Mit unglaublichen 1,4 Milliarden Abrufen ist Vladislav Balovatsky, wie Capi mit bürgerlichem Namen heißt, an der absoluten Streaming-Spitze angekommen. Das ergab eine Sonderauswertung von GfK Entertainment auf Basis kostenpflichtiger und werbebasierter Musik-Streams. Mit dieser Zahl schafft es Capital letztlich sogar internationale Stars vom Thron zu schubsen: Zuvor führte die All-Time-Bestenliste hierzulande nämlich Ed Sheeran (28) an. Und sogar zwei weitere Rekorde kann der "Benzema"-Interpret verbuchen: "Cherry Lady" wurde innerhalb von sieben Tagen 11,5 Millionen mal abgespielt, er als Künstler sogar über 66 Millionen Mal im gleichen Zeitraum. Das schaffte vor ihm in Deutschland niemand.

Auf seinem Erfolg ruht sich Capital Bra allerdings nicht aus – im Gegenteil. Seinen Fans dürfte er mit dieser News eine besondere Freude gemacht haben: Während des ausverkauften Konzerts in Berlin am Dienstag verkündete der Sprachkünstler, dass er es nicht bei einem Album im Jahr 2019 belassen wird. "Ich mache ein Kollabo-Album mit meinem Bruder Samra", rief der Rolex-Besitzer seinem begeisterten Publikum entgegen.

Instagram / capital_bra Capital Bra, Rapper

Anzeige

ActionPress / Wenzel, Georg Capital Bra beim Kiss Cup 2018

Anzeige

ActionPress / Wenzel, Georg Capital Bra beim Kiss Cup 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de