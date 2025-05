Rap-Legende: Farid Bang trauert um den Hip-Hop-Star Xatar

Die deutsche Hip-Hop-Welt trauert. Wie heute bekannt wird, soll der Gangsterrapper Xatar (43), der mit bürgerlichem Namen Giware Hajabi heißt, verstorben sein. Auf Instagram trauern einige Freunde aus der Szene und Wegbegleiter um den Musiker. Unter anderem postete Farid Bang (38) einen Tribut. "Ruhe in Frieden, Giware! Möge deine Seele in Frieden ruhen. Mein aufrichtiges Beileid an deine Familie", meint der Rapper und lobt zudem den Einfluss seines Kollegen: "Du hast Deutschrap als eine der größten Rap-Legenden verlassen, ich werde dich immer in guter Erinnerung behalten." Die Umstände von Xatars Tod sind derweil noch unklar.

Auch einer von Xatars engsten Freunden meldete sich im Netz bereits zu Wort. Der Journalist und Moderator Roozbeh Farhangmehr trauerte als einer der Ersten um seinen alten Freund. "Dein Leben war alles oder nichts. Genauso hast du es gelebt. Wir haben uns erst letztes Jahr auf dem Splash gesehen, du warst gesund, fresh, voller Energie. Wir haben gelacht, geredet, sogar über neuen Sound gesprochen. [...] Heute rufen mich alle an und sagen, du bist gegangen. Ich wollte es nicht glauben", erinnert Rooz sich in seinem Post. Darüber hinaus postete auch Rapper Fler (43) einen Tribut an Xatar, ebenso wie die Managerin des gebürtigen Iraners.

Warum Xatar mit nur 43 Jahren starb, ist nicht ganz klar. Er soll seine Frau und fünf Kinder hinterlassen. Bekannt ist allerdings, dass er in der Vergangenheit immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte. Laut Rolling Stone bestätigte Xatar 2021, einen gesundheitlichen Zusammenbruch gehabt zu haben. Im Netz sprach er offen über den Vorfall und erklärte, künftig regelmäßig Ruhepausen einlegen zu wollen, um sich nicht zu gefährden. Daraufhin krempelte er offenbar sein Leben um – wenig später erzählte Xatar seinen Fans, bewusst knapp 50 Kilo abgenommen zu haben. "Ich war bei 150 Kilo und ich habe einen Arzt, der auch ein guter Freund von mir ist, und der meinte: 'Bei der Arbeit, bei dem Traffic, den du hast, führt das auf jeden Fall zum Herzinfarkt – geh davon aus.' Und das war so ein bisschen ein Zeichen für mich", erklärte er im Gespräch mit dem Radiosender You.fm.

