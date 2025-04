Bonez MC vereint Generationen von Rappern auf einem Track

Deutschrap-Fans kommen derzeit aus dem Staunen nicht heraus: Bonez MC (39) hat für den Remix seines Tracks "bissu dumm¿" mehr als 40 Künstler aus der Szene zusammengebracht. Auf der von den Jugglerz produzierten Neuversion geben sich unter anderem Sido (44), Azad (51), Ski Aggu (27), Juju (32), Jan Delay (48) und Frauenarzt (46) das Mikro in die Hand. Gemeinsam mit Nate57, mit dem Bonez MC bereits das Originalstück veröffentlichte, entstand so ein historisches Projekt, das von Fans als "Deutschrap-Geschichte" gefeiert wird. Auch ein Musikvideo auf YouTube zeigt alle Beteiligten und macht den Song zu einem echten Blockbuster.

Die Dimension des Tracks ist einzigartig und erinnert an legendäre Kollaborationen wie Sidos "30-11-80". Doch Bonez MC hebt die Idee auf ein neues Level. Jeder Künstler steuerte jeweils acht Zeilen bei, was zu einer beeindruckenden Vielfalt an Styles und Themen führt. Bemerkenswert ist auch, dass es Bonez MC gelungen ist, das Who's who der Szene zusammenzubringen, trotz der individuellen Karrieren und Terminkalender der beteiligten Künstler. In den sozialen Medien überschlagen sich die positiven Reaktionen: "Mein Hip-Hop-Herz macht Freudensprünge – so einen Track gab's schon viel zu lange nicht mehr", bedankt sich ein Fan.

Bonez MC, der ein Mitglied der 187 Strassenbande ist und seit 2023 Vater, zeigt mit diesem riesigen Projekt seine organisatorischen sowie musikalischen Fähigkeiten. Bereits in der Vergangenheit hat der Hamburger Rapper bewiesen, dass er eine treibende Kraft innerhalb der Deutschrap-Szene ist. Mit diesem Remix scheint er einen weiteren Meilenstein in seiner Karriere gesetzt zu haben und beweist, dass er immer wieder für Überraschungen gut ist.

Collage: Sascha Steinbach / Getty Images, Getty Images Collage: Azad und Jan Delay

Instagram / bonez187erz Bonez MC mit seiner Tochter, Dezember 2024

