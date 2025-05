Bonez MC gönnt sich teure Diamantenkette mit Bushido-Logo

Bonez MC (39) sorgt erneut für Aufsehen in der Rap-Szene: Der Hamburger Musiker präsentierte jetzt in seiner Story auf Instagram seine neueste Errungenschaft – eine mit echten Diamanten besetzte Kette, die das Bushido (46)-Logo in Szene setzt. Die imposante Schmuckkreation sorgte bei seinen Fans und Beobachtern für wildes Rätselraten. Woher kommt diese ungewöhnliche Fan-Hommage, wann kam der Rapper auf die Idee und was steckt dahinter? Das behält der Hamburger aktuell noch für sich. Bekannt ist, dass Bonez für das gute Stück satte 192.000 Euro geblecht hat. Außerdem nennt er die Kette liebevoll "Bonez-B". Bushido selbst hat sich zu dieser Aktion allerdings noch nicht geäußert.

Diese Aktion folgt auf einen weiteren Bushido-bezogenen Coup im letzten Herbst: Damals ließ sich Bonez MC, scheinbar aus dem Nichts, das berühmte "B"-Logo an genau der gleichen Stelle auf den Hals stechen, an der auch Bushido sein legendäres Tattoo trägt. Wie später bekannt wurde, handelte es sich dabei allerdings nicht um ein dauerhaftes Tattoo – vielmehr hatte Bonez MC eine Wette mit Gzuz (36) verloren und musste seine Schuld einlösen. Das Tattoo hielt nur wenige Wochen und sorgte dennoch für reichlich Gesprächsstoff unter Fans und Szenegrößen. Die neue Diamantkette toppt nun alle bisherigen Fan-Artikel – vor allem preislich.

Bonez MC selbst hat nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass er früher großer Fan von Bushido war. Vor einigen Jahren sprach der Rapper unverblümt davon, das Frühwerk seines Berliner Kollegen vielfach gehört und bewundert zu haben. Doch die Seitenhiebe nahmen über die Jahre zu, nicht zuletzt äußerte Bonez, Bushido habe seine eigene "Legacy gef*ckt". Trotzdem folgen immer wieder Hommagen und Anspielungen, sei es in Form von Tattoos, Songzeilen oder jetzt mit Schmuck. Das Verhältnis zwischen den beiden Deutschrap-Größen ist von Bewunderung, Kritik und viel Ironie geprägt.

Instagram / bonez187erz Bonez MCs Bushido-Kette

ActionPress Bonez MC bei "Rock am Ring" 2019

