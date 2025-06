Zweites Standbein: Bonez MC bringt eigene Duftbäume heraus

Bonez MC (39), bekannt als Gründungsmitglied der Hip-Hop-Crew 187 Strassenbande, erweitert sein Repertoire als Geschäftsmann und bringt unter dem Namen "Mon€yTree$" seine eigenen Duftbäume auf den Markt. In Zusammenarbeit mit der Firma Genuss Bringer sollen die neuartigen Lufterfrischer in insgesamt zehn verschieden duftenden Varianten erscheinen. Die Kreationen tragen laut dem Instagram-Account der Marke auffällige Namen wie "Hundesohn", "Gameboy" oder "Bubble Butt". Letztere, so verrät Bonez' Freundin auf der Social-Media-Plattform, erinnert sie an einen Duft von Dolce & Gabbana. Preise und ein offizielles Erscheinungsdatum sind bisher nicht bekannt, doch können sich Interessierte bereits jetzt für eine Rundmail eintragen, um rechtzeitig benachrichtigt zu werden, sobald sich etwas tut.

Mit diesem ungewöhnlichen Produkt begibt sich Bonez in eine Riege von Promis, die sich auch abseits ihrer eigentlichen Tätigkeit ein zweites Standbein mit dem Vertrieb eigener Waren aufbauen. Neben klassischen Merchandise-Artikeln wie T-Shirts und Mützen finden sich dabei inzwischen immer häufiger sogenannte FMCG-Produkte (Fast-Moving Consumer Goods), die schnell aufgebraucht und neu gekauft werden – so auch Bonez' Duftbäumchen. Besonders erfolgreich in dieser Schiene zeigte sich zuletzt unter anderem Rapper Capital Bra (30): 2020 brachte er die Tiefkühlpizza "Gangstarella" heraus, 2021 die Eistee-Linie "Bra Tee" sowie eigene Kaugummis und krönte seine unternehmerische Tätigkeit zuletzt gar mit einem Sneaker-Reinigungsset inklusive Bürste, Reinigungsschaum und einem Mittel zur Farbreparatur.

Ob es Bonez seinem Kollegen Capital Bra bald gleichtun wird und den Fans in Kürze auch vom Supermarktregal aus zulächelt, bleibt spannend. Doch der vielseitige Musiker ist stets für eine Überraschung gut: Erst kürzlich sorgte er mit einer speziellen, mit Diamanten besetzten Kette für Aufsehen, die er sich für satte 192.000 Euro anfertigen ließ. Besonders kurios: Der handtellergroße Kettenanhänger zeigt ausgerechnet das Logo von Raprivale Bushido (46). Grund für die weiterhin anhaltende Fehde, in die zeitweise sogar die Frau des "Sonnenbank Flavour"-Sängers, Anna-Maria Ferchichi (43), hineingezogen wurde, sollen vor allem Beleidigungen sein, die Bushido 2023 in einem Podcast gegen Bonez geäußert hatte.

Rapper Bonez MC

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido, Juli 2024

