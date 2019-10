Diese Bilder steigern die Vorfreude auf Lady Dianas (✝36) "Auftritt" in The Crown! Fans können es kaum erwarten, bis die Figur der Prinzessin der Herzen in der Netflix-Erfolgsserie ihr Debüt feiert. Sie wird von Newcomerin Emma Corrin gespielt. Diese kann derzeit noch weitgehend unerkannt auf die Straße gehen. Das wird sich aber bald schlagartig ändern. Denn in Spanien steht Emma bereits für Staffel vier vor der Kamera – und verblüfft mit ihrer Ähnlichkeit zu Diana.

Die 23-Jährige und Prinz Charles (70)-Darsteller Josh O'Connor (29) haben zuletzt den historischen Australien-Besuch des Paars im Jahr 1983 nachgestellt. Neueste Szenenbilder zeigen sie in einem offenen Cabrio, während Hunderte von Schaulustigen ihnen am Straßenrand zujubeln. Die Hauptdarstellerin trug, wie damals Diana, ein gepunktetes rosafarbenes Sommerkleid mit farblich passendem Hut. Die blonde Kurzhaarfrisur passte ebenfalls perfekt ins Bild. In einer früheren Szene hatten die Kostümbildner exakt die Outfits des königlichen Paars nachgebildet. Dieses Mal erlaubten sie sich bei Dianas Kleid einige Freiheiten – vielleicht, um den Look etwas moderner aussehen zu lassen.

So war Emmas Hut mit etwas Tüll verziert, während an Dianas Kopfbedeckung eine auffällige Schleife prangte. Emmas Kleid hatte größere schwarze Punkte, Dianas Kleid war damals mit kleinen weißen Punkten übersät. Dieses Muster hätte aber möglicherweise heute bei den Fernsehkameras für das berüchtigte Flimmern gesorgt. Die dritte Staffel der britischen Serie, die das private und öffentliche Leben von Queen Elizabeth II. (93) beleuchtet, startet am 17. November.

Splash News Emma Corrin und Josh O'Connor als Prinzessin Diana und Prinz Charles in "The Crown"

