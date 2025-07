So rührend ehrt Prinz Harry seine Mutter Lady Diana (†36)

Prinz Harry (40) hat bei seinem jüngsten Besuch in Angola nicht nur wichtige humanitäre Arbeit unterstützt, sondern auch die bewegende Verbindung zu seiner verstorbenen Mutter Prinzessin Diana (✝36) erneut ins Zentrum gerückt. Im Rahmen eines Projekts der Organisation The HALO Trust, die sich der weltweiten Beseitigung von Landminen widmet, betrat der jüngste Sohn von König Charles III. (76) am 16. Juli ein Minenfeld, an dessen Sicherheitsschulungen für Kinder er teilnahm. Dort sprach er mit Familien, die in der Nähe eines Minenfelds leben – und betonte laut Hello! Magazine: "Kinder sollten niemals in Angst leben müssen, wenn sie draußen spielen oder zur Schule gehen." Bereits einen Tag zuvor hatte Harry sich mit Präsident João Lourenço getroffen, um den Einsatz der Regierung für ein minenfreies Angola zu würdigen. Der Besuch war für den Herzog eine emotionale Reise, da dieser Ort auch für seine Mutter eine besondere Bedeutung hatte.

1997 sorgte Prinzessin Diana mit ihrem spektakulären Gang durch dasselbe Minenfeld für weltweites Aufsehen und sensibilisierte damit die Öffentlichkeit für das Problem der Landminen. Die Bilder ihrer Mission zeigten sie in einer Schutzweste, wie sie einen sicheren Pfad durch die Gefahrenzone beschritt. Damals war Angola von einem jahrzehntelangen Bürgerkrieg geprägt, der zahlreiche Minen zurückließ. Diese Arbeit führte Diana zu HALO Trust und ebnete damit einen entscheidenden Weg für das globale Landminenverbot. Bei seinem Besuch, der wie ein Echo ihrer Reise wirkte, erinnerte Harry an ihre unvergessliche Kampagne und würdigte ihren Mut. Dabei kam es zu einem aufsehenerregenden Moment, der dem Newsportal als Foto vorliegt: Harry ging durch das gleiche Gebiet, das nach Dianas Einsatz geräumt und zur Stadt Huambo wurde.

Diana wird bis heute auf der ganzen Welt geliebt, nicht nur für ihre royale Ausstrahlung, sondern vor allem für ihr großes Herz und ihr Engagement in humanitären Fragen. Harry hat diese Leidenschaft seiner Mutter von Beginn an in seine eigene Lebensarbeit übernommen. Schon bei einem Angola-Besuch im Jahr 2019 trat er öffentlich in ihre Fußstapfen und unterstrich die Bedeutung dieser Hilfsprojekte. Auch privat richtet sich sein Leben nach klaren Werten: Als zweifacher Vater setzt er sich nicht nur für eine gerechtere Welt, sondern auch für den Schutz der Schwächsten ein. Mit seiner Frau Meghan (43) teilt er das Ziel, soziale Themen in den Mittelpunkt zu stellen – eine Mission, die ebenso tief mit seiner Familiengeschichte verwurzelt ist wie mit seinen eigenen Überzeugungen.

Prinz Harry und Prinzessin Diana

Prinzessin Diana im November 1992

Herzogin Meghan und Prinz Harry, August 2024

