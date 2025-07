Ohne Meghan: Prinz Harry wagt riskante Reise nach Angola

Prinz Harry (40) hat überraschend eine Reise nach Angola unternommen, um sich erneut für den Kampf gegen Landminen einzusetzen – jedoch ohne seine Ehefrau Meghan (43) und die gemeinsamen Kinder. Der Herzog von Sussex landete gestern in der Hauptstadt Luanda und nahm unmittelbar an verschiedenen Programmpunkten teil, darunter ein Treffen mit Angolas Präsident João Lourenço, um über die Arbeit der Hilfsorganisation Halo Trust zu sprechen, die sich der Minenräumung verschrieben hat – das berichtet das Magazin Mirror. Laut einer Quelle blieben Meghan und die Kinder aus Sicherheitsgründen in Kalifornien. "Der Herzog würde es nicht zulassen, dass seine Frau nach England reist, aufgrund von Sicherheitsbedenken, geschweige denn nach Angola, um über Minenfelder zu laufen", hieß es.

Die Reise reiht sich ein in Harrys langjähriges Engagement für den Halo Trust, dessen Schirmherr er seit 2019 ist. Die Organisation hat seit 1994 über 123.000 Landminen geräumt und arbeitet daran, ehemalige Kriegsgebiete in sichere Lebensräume zu verwandeln. Harrys Mission erinnert dabei stark an das Engagement seiner Mutter, Prinzessin Diana (✝36), die 1997 in Angola mit ihrem Einsatz für die Minenräumung weltweite Aufmerksamkeit erregte. Mit seiner Präsenz hofft Harry, weitere Spenden zu generieren und den Fortschritt des Projekts voranzutreiben. Angola, das nach einem 27-jährigen Bürgerkrieg noch immer von Millionen unentdeckter Minen betroffen ist, hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Bis Ende 2025 soll das Land von Minen befreit sein.

Abseits seines humanitären Einsatzes sorgt Prinz Harrys Reise nach Angola auch aus einem anderen Grund für Aufsehen. Berichten zufolge soll es kürzlich ein geheimes "Friedensgespräch" zwischen Vertretern von Harry und seinem Vater, König Charles (76), gegeben haben. Das Treffen, das in London stattfand, zählt Beobachtern zufolge zu den ersten Schritten einer möglichen Versöhnung zwischen Vater und Sohn, deren Beziehung seit Harrys Rückzug aus dem royalen Leben angespannt ist.

Getty Images Prinz Harry, im April 2025 in London

Instagram / meghan Herzogin Meghan und Prinz Harry bei einem Konzert von Beyoncé

Getty Images, Getty Images Collage: König Charles, Prinz Harry