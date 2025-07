Invictus Games 2027 könnten Prinz Harry und Charles vereinen

Prinz Harrys (40) Herzensprojekt, die Invictus Games, kehrt an ihren Ursprung zurück. 2027 werden die Spiele für verwundete und kranke Soldatinnen und Soldaten sowie Veteranen in Birmingham, Großbritannien, stattfinden. Helen Helliwell, die Geschäftsführerin der Organisation, äußerte ihre Hoffnung, dass Prinz Harry, der die Spiele 2014 ins Leben gerufen hat, und sein Vater, König Charles III. (76), an diesem besonderen Ereignis teilnehmen werden. "Wir wären begeistert, wenn Mitglieder der königlichen Familie anwesend sind", sagte Helen beim People Magazin. Auch wenn es jetzt noch zu früh sei, um konkrete Gäste zu bestätigen, die Hoffnung sei da.

Die Vorbereitungen für das internationale Sportevent laufen bereits auf Hochtouren, und für die achte Ausgabe der Spiele wurden bisher über 4,7 Millionen Euro an finanziellen Mitteln gesichert. Mehr als 550 Athletinnen und Athleten aus 20 verschiedenen Nationen werden erwartet, darunter erstmals in neuen Disziplinen wie Pickleball, Laser Run und E-Sport. Birmingham als Austragungsort sei laut Helen besonders geeignet, da die Stadt enge Verbindungen zu den Streitkräften hat, darunter das Queen Elizabeth Hospital sowie das Royal College of Defence Medicine. Ziel sei es, nicht nur ein unvergessliches Event zu schaffen, sondern auch ein längerfristiges Programm zur Unterstützung von Veteranen und Betroffenen zu etablieren.

Prinz Harrys Verbindung zu den Invictus Games geht über seinen offiziellen Titel hinaus. Es ist ein Projekt, das er mit Leidenschaft ins Leben rief und dem er sich bis heute verpflichtet fühlt. Die Beziehung zu seinem Vater, König Charles III., galt in den letzten Jahren als angespannt. Zuletzt gab es einen kleinen Hoffnungsschimmer auf eine Annäherung, da Harry sich mit den hochrangigen Mitarbeitern von Charles getroffen hatte. Ein gemeinsames Erscheinen bei den Spielen könnte daher symbolisch für eine mögliche Annäherung stehen. Die Familie Windsor war von Anfang an Unterstützer der Spiele, und sowohl Harry als auch sein Vater teilen eine tiefgehende Wertschätzung für die Streitkräfte. Bleibt nur abzuwarten, ob das Event 2027 der Ort wird, an dem die beiden Royals einen Schritt aufeinander zugehen.

Getty Images, Getty Images Collage: König Charles, Prinz Harry

Getty Images König Charles und Prinz Harry im September 2022

Getty Images Prinz William und Prinz Harry bei der Royal Air Force im Jahr 2009