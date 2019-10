Im Mai 2017 entließ Donald Trump (73) den ehemaligen FBI-Direktor James Comey mit sofortiger Wirkung aus dem Amt. Der Grund: Das FBI ermittelte wegen Verbindungen von Trumps Wahlkampfteam nach Russland. In dem Enthüllungsbuch "A Higher Loyalty: Truth, Lies and Leadership" packt der Ex-Chef der US-Bundespolizei über die politischen Machenschaften und das korrumpierte System des Präsidenten aus. Nun wird der Bestseller als TV-Miniserie verfilmt – und Brendan Gleeson (64) ist als Trump mit dabei!

Die TV-Studios von CBS gaben kürzlich die Besetzung für die vierstündige Reihe auf Twitter bekannt. Unter dem Beitrag wurde bestätigt, dass der "Alastor Moody"-Darsteller aus den Harry Potter-Filmen die Hauptrolle des amtierenden US-Präsidenten spielen wird. Neben Brendan wurden noch weitere Stars bestätigt, die ebenfalls in der Serie mitwirken werden. An seiner Seite wird Emmy-Gewinner Jeff Daniels (64) als James Comey in Erscheinung treten. House of Cards-Star Michael Kelly (51) wurde als Comeys Stellvertreter Andrew McCabe angekündigt und Jennifer Ehle (49) wird Patrice Comey verkörpern.

"Captain Phillips"-Autor Billy Ray, der für das Skript der Miniserie verantwortlich ist, glaubt, dass es eine große Herausforderung darstelle, in die Rolle von Trump zu schlüpfen. "Man braucht eine gewisse Präsenz und eine einzigartige Dynamik. Außerdem benötigt man den Mut und den Willen, Trumps Psyche nach außen zu kehren", ist sich der Drehbuchautor sicher. Wann sich die Zuschauer von Brendans Darstellung des Präsidenten ein Bild machen können, ist noch nicht bekannt.

Getty Images Schauspieler Brendan Gleeson

Anzeige

Getty Images Jeff Daniels, Schauspieler

Anzeige

ActionPress James Comey präsentiert sein Enthüllungsbuch "A Higher Loyalty"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de