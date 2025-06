Horror-Klassiker "28 Days Later" erobert Streaming-Charts

Ein Horror-Meilenstein feiert sein Comeback: Der Film "28 Days Later" von Regisseur Danny Boyle (68) sorgt nach beeindruckenden 23 Jahren wieder für Schlagzeilen und klettert aktuell auf Platz 2 der Film-Charts beim Streamingdienst WOW. Der britische Kultfilm veränderte 2002 das Zombie-Genre grundlegend – statt langsam schlurfender Untoter zeigte er rasende, von einem Wutvirus infizierte Menschen. Passend zum Kinostart des neuen Teils "28 Years Later" beweist nun auch das Original, wie zeitlos sein apokalyptischer Horror geblieben ist. Die Geschichte des Fahrradkuriers Jim, gespielt von Cillian Murphy (49), der nach dem Ausbruch eines tödlichen Virus in einer verwüsteten Welt ums Überleben kämpft, sorgt bis heute für Gänsehaut.

Das gefeierte Drehbuch stammt von Alex Garland, der mit "28 Days Later" seinen Durchbruch feierte und später mit Werken wie "Ex Machina" nachlegte. Neben Cillian Murphy in der Hauptrolle überzeugen auch Naomie Harris (48), Brendan Gleeson (70) und Christopher Eccleston (61) in diesem nervenaufreibenden Thriller. Besonders eindrucksvoll ist die Inszenierung des gespenstisch stillen, menschenleeren Londons. Die Spannung entsteht nicht nur durch die ständige Bedrohung der Infizierten, sondern auch durch die intensiven zwischenmenschlichen Konflikte, die sich unter extremen Bedingungen zuspitzen. Dabei lobten sowohl Kritiker als auch Zuschauer den Film fast durchweg – mit beeindruckenden Bewertungen auf Rotten Tomatoes und viel positiver Resonanz in den sozialen Medien.

Regisseur Danny Boyle prägte mit "28 Days Later" nicht nur das Zombie-Genre neu, sondern setzte auch stilbildende Impulse für das postapokalyptische Kino. Besonders faszinierend ist, wie die kammerspielartige Düsternis des Films die Dynamik zwischen den Figuren intensiviert. Niemand ist sicher – das führt zu unerwarteten Wendungen und hält das Publikum konstant in Spannung. Für viele bleibt "28 Days Later" bis heute ein absoluter Favorit. Cillian Murphy, der inzwischen mit Filmen wie "Oppenheimer" weltweite Bekanntheit erlangt hat, feierte hier seinen Durchbruch. Seine Figur Jim, permanent vom Tod bedroht, überzeugt mit einer selten gezeigten menschlichen Verletzlichkeit – ein emotionaler Tiefgang, der im Horrorgenre kaum zu finden ist.

Getty Images Cillian Murphy, Schauspieler

Getty Images Danny Boyle im Oktober 2022

Getty Images Cillian Murphy, Schauspieler

