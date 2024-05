In TV-Show: Vinnie Jones wird über seine neue Liebe sprechen

2019 hatte Vinnie Jones (59) einen schweren Verlust verkraften müssen: Seine Ehefrau Tanya starb an den Folgen ihrer Krebserkrankung. Vor wenigen Wochen teilte der Schauspieler dann schöne Neuigkeiten mit: Er hat nach dem Tod seiner Frau eine neue Partnerin gefunden. Nun berichtet The Sun, dass Vinnie in der zweiten Staffel von "In The Country" über seine neue Liebe sprechen wird. Dennoch scheint der Brite umsichtig mit dem Thema umgehen zu wollen. "Vinnie ist sich der Sensibilität seiner neuen Beziehung sehr bewusst", erklärt ein Insider im Gespräch mit dem Magazin und ergänzt: "Der Verlust von Tanya ist für ihre Freunde und Familie immer noch schmerzhaft. Das Letzte, was er möchte, ist, jemanden zu verärgern, aber er möchte auch ehrlich und offen sein."

Im Gespräch mit Mirror schwärmte der ehemalige Profifußballer kürzlich von seiner "fantastischen" neuen Beziehung. Seine Assistentin Emma Fort ist die neue Frau an seiner Seite. "Wenn wir uns weiterentwickeln, treffen wir andere Menschen, die wir mögen und in die wir uns verlieben und umgekehrt", erklärte Vinnie. Mit seiner Trauer hat er inzwischen gelernt umzugehen: "Wissen Sie, nach vier Monaten, vier Jahren, fünf Jahren, zehn Jahren, macht man einfach weiter, aber die Trauer wird immer da sein. Es geht darum, wie andere Dinge sie kontrollieren können. Ich glaube, für mich war die Trauer immer schwarz und grau. Aber das muss sie nicht sein. Sie kann aus Farben und glücklichen Erinnerungen bestehen."

Vinnie und Tanya waren 1994 in Watford vor den Traualtar getreten. Sie wurden Eltern des gemeinsamen Sohnes Aaron. 2013 erkrankten beide an einer gefährlichen Art von Hautkrebs. Während der 59-Jährige mittlerweile als geheilt gilt, erlag seine Ehefrau sechs Jahre später der Erkrankung.

Vinnie Jones

Vinnie Jones und Tanya Jones, 2006

