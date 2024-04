Nach Tod seiner Frau: Vinnie Jones ist wieder verliebt!

Vinnie Jones (59) ist wieder vergeben! 2019 war die Frau des Schauspielers an Hautkrebs gestorben. Gegenüber Mirror bestätigt er nun, dass er eine neue Frau an seiner Seite hat und verrät, dass er eine "fantastische" Beziehung zu seiner Assistentin Emma Ford führt. "Wenn wir uns weiterentwickeln, treffen wir andere Menschen, die wir mögen und in die wir uns verlieben und umgekehrt", erklärt der Ex-Fußballer. Dennoch sei die Trauer sein ständiger Begleiter, mit dem er gelernt habe umzugehen: "Wissen Sie, nach vier Monaten, vier Jahren, fünf Jahren, zehn Jahren, macht man einfach weiter, aber die Trauer wird immer da sein. Es geht darum, wie andere Dinge sie kontrollieren können. Ich glaube, für mich war die Trauer immer schwarz und grau. Aber das muss sie nicht sein. Sie kann aus Farben und glücklichen Erinnerungen bestehen."

Vinnie und seine verstorbene Frau Tanya hatten sich 1994 in Watford das Jawort gegeben. Dreizehn Jahre später erneuerten sie ihr Eheversprechen. 2013 wurde bei beiden eine gefährliche Art des Hautkrebses festgestellt. Vinnie gilt mittlerweile als geheilt – seine Frau kämpfte sechs Jahre gegen den Krebs, bis sie 2019 ihrer Erkrankung erlag. Wie Daily Mail berichtete, sollen ihr Mann und ihre Kinder in ihren letzten Stunden an Tanyas Seite gewesen sein.

Vor ihrem Tod hatte Tanya sich für ihren Mann noch etwas ganz Besonderes überlegt: Nur wenige Wochen vor ihrem Ableben schrieb sie ihrem Liebsten eine Karte. Wie Vinnie gegenüber Sunday Mirror verriet, stand auf der Karte: "Glaube immer daran, dass etwas Wundervolles passieren wird." Auf der Rückseite habe sie ihm zudem noch einige persönliche Worte gewidmet: "An meinen Liebsten Vin, jeden Tag passiert mir etwas Wundervolles – nämlich dass wir zusammen sein können. Du bist der morgendliche Sonnenschein, wenn ich aufwache. In Liebe, Tanya."

Anzeige Anzeige

Getty Images Vinnie Jones, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Vinnie Jones und seine Frau Tanya 2013

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Seid ihr überrascht, dass Vinnie seine neue Beziehung öffentlich macht? Ja, damit habe ich nicht gerechnet! Nein, das wundert mich nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de