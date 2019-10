Iris Aschenbrenner (39) ist auch im Schwanger-Endspurt noch modisch unterwegs! Die ehemalige Köln 50667-Darstellerin erwartet aktuell ihr erstes Kind. Und bis zur Geburt dauert es auch gar nicht mehr so lange: Mittlerweile ist Iris schon in der 35. Schwangerschaftswoche. Während der Babybauch anfangs noch kaum erkennbar war, zeichnet sich mittlerweile eine ordentliche Kugel ab. Aber immerhin – fashion-technisch kommt ihr die Körpermitte nicht in die Quere, wie Iris nun mit einem Posting verriet!

Auf Instagram gab die Blondine nun ein kleines Schwangerschafts-Update. Dazu veröffentlichte sie ein Foto, das sie in Münchens Straßen zeigt. Stylisch im beigen Rock mit Leo-Oberteil und creme-farbenen Cardigan posiert Iris für die Kamera. "Heute mal unterwegs in München. Das Wetter war absolut traumhaft. Röcke passen noch", schrieb die 39-Jährige zu dem Schnappschuss und setzte dahinter einen Daumen-Emoji.

Dass Iris auch während ihrer Schwangerschaft auf ihre Linie achtet, ist längst kein Geheimnis mehr. Immer wieder meldete sich die Bald-Mama in den vergangenen Wochen aus dem Fitnessstudio: "Ohne Sport geht es einfach nicht. Ich werde dann immer total hibbelig und der kleine Mann tobt auch ganz entrüstet, wenn ich mich zu wenig bewege", erklärte sie mit einem Instagram-Posting im September.

Instagram / iris_aschenbrenner Iris Aschenbrenner im September 2019

Instagram / iris_aschenbrenner Iris Aschenbrenner, TV-Gesicht

Instagram / iris_aschenbrenner Iris Aschenbrenner in der 35. Schwangerschaftswoche

