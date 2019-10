Was für tragische Nachrichten von Miguel Cervantes! Durch seine Hauptrolle im amerikanischen Musical-Hit "Hamilton" machte er sich einen Namen als erfolgreicher Schauspieler. Doch Miguel ist nicht nur ein passionierter Bühnenstar – sondern vor allem auch ein liebender Familienvater. Jetzt mussten er und seine Frau Kelly aber einen schlimmen Schicksalsschlag verkraften: Ihre dreijährige Tochter Adelaide ist nach längerer Krankheit am Wochenende verstorben!

Kurz vor ihrem vierten Geburtstag starb Adelaide an den Folgen ihrer Epilepsie. Ihr Leben lang hatte das kleine Mädchen mit den schlimmen Anfällen zu kämpfen, bevor sie in der vergangenen Woche in ein Hospiz verlegt wurde. Nun musste ihre Familie Abschied nehmen: "Die Maschinen sind ausgeschaltet. Ihr Bett ist leer. Die Stille ist nicht auszuhalten", schrieb Miguels Frau auf Instagram zu einem Schwarz-Weiß-Foto vom Schlafzimmer ihrer Tochter. "Miss Adelaide Grace verließ uns am frühen Samstagmorgen. Sie starb friedlich in meinen Armen und umgeben von Liebe. Nun ist sie frei von Schmerzen und Anfällen – sie lässt unsere Herzen aber gebrochen zurück."

Adelaide erlitt bereits im Alter von sieben Monaten ihren ersten epileptischen Anfall. Mit neun Monaten diagnostizierten die Ärzte infantile Spasmen bei dem Kleinkind. Gegenüber People erklärte Kelly nur einen Tag bevor ihre Tochter aus dem Leben schied: "Sie ist eine Kämpferin. Ich habe nie jemanden kennengelernt, der stärker war. Sie teilte ihre Meinungen auf ihre eigene Weise mit. Sie kam auf die Welt und hatte eine Mission und eine Geschichte."

Instagram / mig.cervantes Miguel Cervantes und seine Tochter Adelaide

Instagram / kellygc411 Zimmer von Miguel Cervantes' Tochter Adelaide

Instagram / mig.cervantes Miguel und Kelly Cervantes



