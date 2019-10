Miguel Cervantes widmet sich nach seinem schweren Verlust wieder seiner Arbeit. Der Bühnenstar und seine Familie mussten erst vor rund einer Woche einen harten Schicksalsschlag verkraften: Seine Tochter Adelaide starb im Alter von drei Jahren an den Folgen ihrer Epilepsie-Erkrankung. Der Abschied fiel dem Schauspieler sehr schwer – doch nun geht es weiter: Der Theater-Darsteller steht ab sofort wieder vor Publikum.

Vor einigen Stunden postete der Familienvater via Instagram ein Bild von sich in seiner Arbeitskleidung – seinem "Hamilton"-Kostüm. In dem amerikanischen Musical-Hit verkörpert Miguel die Hauptrolle. "Los geht's", schreibt er in der Bildunterschrift. Unter den Zuschauern befand sich an diesem Abend auch seine Frau Kelly. Die Blondine erinnert sich auf ihrem Kanal an das erste Mal, dass sie ihrem Mann beim Performen zugeschaut hatte: "Adelaide lag schwer in meinem Bauch, als ich mich im achten Schwangerschaftsmonat in die engen Sitze gezwängt habe." Auch an diesem Abend sei ihre Tochter bei ihnen – dieses Mal allerdings in ihren Herzen.

Vor fünf Tagen hätte ihr verstorbener Spross Geburtstag gehabt. Zu diesem Anlass hatte Kelly ein rührendes Bild von ihr mit ihrem Papa geteilt. "Vor vier Jahren bist du auf die Welt gekommen. Vor fünf Tagen hast du sie verlassen. Wir lieben dich so sehr", lauteten ihre rührenden Worte dazu.

Instagram / mig.cervantes Miguel Cervantes und seine Tochter Adelaide

Instagram / mig.cervantes Miguel und Kelly Cervantes

Instagram / kellygc411 Miguel Cervantes mit Tochter Adelaide

