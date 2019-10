Jan Sokolowsky hat Großes vor! 2017 wagte der Tattoo-Hottie seinen ersten Ausflug ins Fernsehen: In der ersten Love Island-Staffel suchte er die große Liebe, ging zwar als Sieger aber ohne Freundin aus der Show hervor. Ein Jahr später versuchte er dann wieder sein Glück, im TV eine Frau zu finden – dieses Mal ohne Klamotten bei Adam sucht Eva. Doch geht es nach Jan, soll das nicht sein letztes Mal in einer Reality-Sendung gewesen sein – der bekennende Veganer will als erster seiner Art ins Dschungelcamp!

Mit Promiflash sprach Jan vor wenigen Wochen über sein überraschendes Vorhaben – wenn es nach ihm gehe, sitzt er Anfang 2020 auf einem der gefürchteten Feldbetten im TV-Busch. Und das hat einen ziemlich tiefgründigen Hintergrund: Der Paradiesvogel wolle die Welt retten! "Im Fernsehen hast du einfach eine Plattform, wie zum Beispiel im Dschungelcamp, wo ich sehr gerne reingehen würde als erster Veganer. Da hätte ich ziemlich Bock drauf. Bevor da zwölf Leute sind, die nur sich selbst promoten und keine wirkliche Message haben, gehe ich da lieber hin und verkaufe mich und meine Zeit dafür", stellte der 30-Jährige klar.

Auch wenn "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" nicht gerade dafür bekannt ist, mit so manchem Krabbeltier gut umzugehen, ist das für Jan kein Grund, nicht mitzumachen – ganz im Gegenteil: Am Stattfinden des Dschungelcamps könne er sowieso nichts ändern. "Ich würde schon Prüfungen machen, wo Tiere involviert sind. Das ist nicht hundertprozentig richtig, aber es fördert auch keine Nachfrage. Wenn ich in den Dschungel gehe und eine Prüfung mit einer Million Kakerlaken mache, ändert das nichts an der Nachfrage", stellte er klar. Er hoffe einfach, dass er mit einer Teilnahme Produktion, Show-Konkurrenten oder sogar Zuschauer für das Thema sensibilisieren kann.

MG RTL D Jan Sokolowsky bei "Adam sucht Eva"

Instagram / jan_soko Jan Sokolowksy, "Love Island"-Sieger 2017

Instagram / jan_soko Jan Sokolowsky, Reality-TV-Star

