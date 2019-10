Heiß, heißer, Sophia Thomalla (30)! Die schöne Tochter von Simone Thomalla (54) ließ sich Anfang Oktober ordentlich hochleben – und hatte guten Grund dazu: ihren 30. Geburtstag. Auch wenn runde Ehrentage oft einen neuen Lebensabschnitt einleiten, blieb Sophia sich in Sachen Follower-Betörung treu. Mit einem Unterwäsche-Schnappschuss bewies die Moderatorin jetzt aufs Neue, dass ihr in Sachen Sex-Appeal niemand etwas vormachen kann!

Auf Instagram teilte Sophia nun eine kleine Bilderreihe, die bei einigen Followern vermutlich Schnappatmung auslöst. Nur mit einem hochgekrempelten Top und einem Slip im Leoparden-Print bekleidet präsentiert die 30-Jährige ihren Fans ihren durchtrainierten Traumkörper. Dazu schrieb die Ex von Gavin Rossdale (53) gewohnt gewitzt: "Ab 30 eigentlich verboten."

Na, ein Glück hält Sophia sich nicht an diese Auflagen! Das finden auch ihre Fans. In der Kommentarspalte zum Beitrag flippt ihre Community – darunter ebenfalls einige Promis – bei diesem scharfen Anblick regelrecht aus. So hinterließ Nazan Eckes (43) drei Flammen-Emojis und Motsi Mabuse (38) stellte fest: "Ok, das ist die offizielle Sophia-Thomalla-Hotness-Challenge."

Instagram / simonethomalla Simone und Sophia Thomalla

Anzeige

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla, Moderatorin

Anzeige

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla im August 2019 in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de