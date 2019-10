Jetzt scheint ihre Lovestory tatsächlich zu beginnen! Wochenlang schmachtete Pietro Lombardi (27) Melissa (24) virtuell im TV und via Social Media an. Während sie bei Love Island die große Liebe suchte, verguckte sich der Sänger in die Kuppelshow-Kandidatin. Nach dem Show-Ende sieht es so aus, als gehe die Turtelei langsam, aber sicher in die nächste Runde: Die beiden haben sich angeblich schon heimlich getroffen!

Das habe ein Insider gegenüber RTL ausgeplaudert. Pie und Melissa hätten endlich Nägel mit Köpfen gemacht und ihr allererstes Date gehabt. Das Treffen sei völlig privat abgelaufen – den Beobachtungen des Informanten zufolge habe von Kameras jede Spur gefehlt. Kein Wunder, dass auch Pietrissas Fans keinen Wind davon bekommen haben!

In einer Videobotschaft gibt der verknallte Musiker aber ein erstes Liebes-Update: "Momentaner Status ist eine ganz klassische Romanze. [...] Wir lernen uns kennen. Es fühlt sich sehr schön an, sehr ehrlich." Bleibt abzuwarten, ob die zwei ihre Community an ihrem nächsten Rendezvous teilhaben lassen.

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro Lombardi, Sänger

Instagram / melissa_loveisland "Love Island"-Star Melissa

ActionPress/Revierfoto Pietro Lombardi beim ZDF-Fernsehgarten in Mainz, Juni 2018

