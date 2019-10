Wann geht diese Lovestory denn nun endlich richtig los? Vier Wochen lang schmachtete Pietro Lombardi (27) Beauty Melissa (24) von der Couch aus an, während sie im Flirtformat Love Island den Insel-Boys den Kopf verdrehte. Dabei wollte doch der Musiker die Kuppelshow-Kandidatin näher kennenlernen! Kein Wunder also, dass ihn die TV-Dates seiner Traumfrau empörten und er ihrem Exit aus der Sendung regelrecht entgegenfieberte. Sehnte sich Pie noch vor wenigen Tagen nach Kontakt zu seiner Auserwählten, kehrte nach Melissas Rückzug von der Liebesinsel aber plötzlich Funkstille ein... bis jetzt!

In einer Frage- und Antwortrunde in ihrer Instagram-Story wurde die hübsche Brünette mit Fan-Fragen nach ihrem Geturtel mit dem Sänger überhäuft. "Wirklich 90 Prozent dieser Fragen betrifft dieses Thema", witzelte Melissa, hielt sich mit einem Statement aber noch zurück. Beim nächsten neugierigen Fan wollte dann aber offensichtlich auch die kürzlich noch umworbene Melissa wissen: "Ja, was ist mit dir, Pietro?" – und auf diesen virtuellen Flirt ließ sich Sonnyboy dann nur liebend gerne ein!

"Was ist mit dir, ist die Frage, du hast doch gesagt, wir sehen uns" stachelte der Frauenheld das Insel-Babe mit einem zwinkernden Emoji an. Dass der DSDS-Star äußerlich ihr Typ ist, gab Melissa schließlich schon zu – jetzt solle sie offenbar Taten sprechen lassen. Damit ist das Kapitel "Pietrissa" also noch lange nicht abgeschlossen. Bleibt abzuwarten, wann aus dem virtuellen Flirt wohl ein hautnahes Geturtel wird!

Instagram / melissa_loveisland Melissas Instagram-Story

Anzeige

RTL II / Magdalena Possert Melissa, "Love Island"-Kandidatin 2019

Anzeige

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro Lombardis Instagram-Repost

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de