Nikki Bella (35) plaudert aus dem Nähkästchen! Schon seit Anfang des Jahres ist das Model total verknallt in den heißen Profitänzer Artem Chigvintsev. Trotzdem hielten die beiden Turteltäubchen ihre Romanze noch eine ganze Weile geheim. Erst im Juli machten sie offiziell, dass sie ein Liebespaar sind. Und auch sonst gibt die 35-Jährige eigentlich kaum Details über ihre Beziehung bekannt. Doch jetzt hat die Heimlichtuerei ein Ende. In einem Podcast verriet sie pikante Details über den Sex mit Artem!

Ihre Schwester Brie Bella (35) und sie wurden in der aktuellen Folge von The Bellas Podcast, welche am Mittwoch das erste Mal live ausgestrahlt wurde, von einem Fan gefragt, wie oft es mit ihren Lebensgefährten zur Sache geht. Nikki hatte eine prickelnde Antwort: "Artem und ich haben ein unglaubliches Sexleben. Wenn sie dir sagen, dass Tänzer die besten sind, lass mich dir sagen: Hast du einmal einen Tänzer, willst du nie mehr etwas anderes. So ist es."

Nicht zuletzt verriet Nikki auch, dass sie ihrem Artem kaum widerstehen kann. "Einmal waren wir zwei Wochen ohne Sex", verriet sie. "Es hat mich irgendwie wütend gemacht, kennst du das Gefühl, wenn du hungrig wirst?" Nikki scheint eine Schwäche für Sportler zu haben – und zu der steht sie offensichtlich. Schließlich ist ihr Ex-Freund John Cena (42) ein Wrestlingstar.

Getty Images Nikki Bella im Oktober 2019

Jen Lowery / MEGA Nikki Bella und Artem Chigvintsev im Juli 2019 in Santa Monica

Getty Images John Cena in New York City

