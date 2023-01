Kurz vor Hochzeit: Nikki Bella erlitt eine Panikattacke

Nikki Bella (39) machte eine schwere Zeit durch. Im August 2022 heiratete die Profiwrestlerin ihren Partner Artem Chigvintsev (40). Das Paar verlobte sich bereits im November 2019. Daraufhin versuchten die beiden immer wieder ihre Hochzeit auf die Beine zu stellen. Die weltweite Gesundheitskrise machte ihnen jedoch einen Strich durch die Rechnung. Jetzt verriet Bella: Die Hochzeitsplanung setzte der Sportlerin psychisch sehr zu!

Nach langem Hin und Her nahm sich das Paar vor, im Sommer vergangenen Jahres ihre Hochzeit in nur vier Wochen in Paris zu planen. Zuvor mussten sie die Feierlichkeit immer wieder nach hinten verschieben. Nikki erlitt sogar während der Planungsphase eine Panikattacke. "Ich hatte das Gefühl, dass alles, was wir vorhatten, nicht klappte oder falsch war, und dann bekam ich Angst", erzählte sie in der TV-Show "Nikki Bella Says I Do".

Ursprünglich planten Nikki und Artem in Kalifornien zu heiraten. Doch für Artems Eltern, die in Russland leben, sei es zu dem Zeitpunkt nicht möglich gewesen, in die USA einzureisen. Dem Tänzer sei es unglaublich wichtig gewesen, dass seine Eltern auf seiner Hochzeit sind und auch endlich seinen Sohn Matteo kennenlernen können. "Artem steht seiner Familie so nahe, aber sie ist so weit weg. Artem hat nicht viele Leute hier in Amerika", erklärte Nikki. Schließlich sind beide mit der Hochzeit in Paris glücklich gewesen.

Anzeige

Instagram / thenikkibella Artem Chigvintsev und Nikki Bella

Anzeige

Instagram / thenikkibella Artem Chigvintsev und sein Sohn Matteo

Anzeige

Instagram / theartemc Artem Chigvintsev, Nikki Bella und ihr Sohn Matteo

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de