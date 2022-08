Artem Chigvintsev und Nikki Bella turteln nach ihrer Heirat

Artem Chigvintsev (40) und Nikki Bella (38) genießen ihr Liebesglück! Vor wenigen Tagen überraschten der Tänzer und die ehemalige Wrestlerin ihre Community mit wunderschönen Neuigkeiten: Sie haben in Paris geheiratet. Schon 2019 war der Beau vor seiner Traumfrau auf die Knie gefallen – aufgrund diverser Zwischenfälle war die große Hochzeit aber immer weiter in die Zukunft gerückt. Nun teilte Artem ein süßes Bild mit seiner frischgebackenen Ehefrau und ihrem gemeinsamen Sohn!

Auf Instagram teilte Artem zwei Aufnahmen aus der französischen Hauptstadt. Auf einem Bild posiert das Trio vor dem Eiffelturm – auf dem anderen Foto machen der Beau und seine Angebetete ein süßes Spiegel-Selfie, auf dem Nikki ihrem Schatz einen Kuss gibt. "Was für eine magische Zeit, ich bin so aufgeregt, dass ihr es bald sehen werdet!", schrieb er zu dem Post.

Bald dürfen die Fans des Paares die Hochzeit nämlich hautnah miterleben – Artem und Nikki haben die romantische Zeremonie nämlich von Kameras begleiten lassen. In der vierteiligen Event-Serie "Nikki Bella Says I Do" wird diese dann ausgestrahlt.

Anzeige

Instagram / theartemc Nikki Bella und Artem Chigvintsev im August 2022 in Paris

Anzeige

Instagram / thenikkibella Artem Chigvintsev und Nikki Bella

Anzeige

Instagram / thenikkibella Artem Chigvintsev und Nikki Bella mit ihrem Sohn

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de