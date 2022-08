Endlich! Artem Chigvintsev und Nikki Bella haben geheiratet

Sie haben es endlich getan! Bereits im Herbst 2019 hielt Artem Chigvintsev (40) um die Hand seiner Freundin Nikki Bella (38) an. Zur Hochzeit kam es bis jetzt allerdings nicht. Immer wieder wurde die Zeremonie verschoben – unter anderem wegen der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes. Aber auch Geldsorgen spielten eine Rolle. Doch jetzt sind die ehemalige Profiwrestlerin und ihr Partner endlich den Bund der Ehe eingegangen.

Der "Dancing With the Stars"-Profi und der "Total Bellas"-Star haben am Wochenende in Paris geheiratet. Im Netz teilte Nikki die freudige Nachricht mit ihren Followern: "Wir haben uns das Ja-Wort gegeben und können es kaum erwarten, die ganze Reise mit euch allen zu teilen, wenn unsere vierteilige Event-Serie 'Nikki Bella Says I Do' Premiere feiert." Die Hochzeit des Pärchens ist also sogar verfilmt worden.

Das Paar lernte sich bei der gemeinsamen Teilnahme an der 25. Staffel von "Dancing with the Stars" im Jahr 2017 kennen, während die WWE-Wrestlerin noch mit John Cena (45) verlobt war. Nachdem sie ihre Verlobung mit John im April 2018 aufgelöst hatte, begann Nikki später im gleichen Jahr mit Artem auszugehen – bestätigte ihren Beziehungsstatus aber erst Anfang 2019.

Instagram / thenikkibella Artem Chigvintsev und Nikki Bella mit ihrem Sohn

Instagram / thenikkibella Nikki Bella, ehemalige Profi-Sportlerin

Instagram / thenikkibella Artem Chigvintsev und seine Verlobte Nikki Bella

