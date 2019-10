Bei Nicki Minaj (36) steht wohl tatsächlich bald eine Hochzeit ins Haus! Schon im Januar machten erstmals Gerüchte die Runde, die Rapperin wolle ihrem Freund Kenneth Petty so schnell wie möglich das Jawort geben. Im Juli dann soll sich das Paar die in den USA übliche Ehezulassung besorgt haben. Das bestätigte Nicki nun und deutete an, schon in weniger als einer Woche eine verheiratete Frau zu sein!

Am Dienstag stellte die Musikerin ihre Modekollektion in Zusammenarbeit mit Fendi vor und war ganz schön in Plauderlaune. Gegenüber E! News verriet die "Megatron"-Interpretin, dass sie und ihr Schatz zwar schon die Zulassung für die Zeremonie hätten, bislang aber ein wichtiger Faktor gegen die Feier gesprochen hatte: "Es gibt da eine bestimmte Pastorin, die ich für meine Trauung will und sie ist erst ab heute verfügbar. Sie sagte zu mir, sie habe kommende Woche Zeit – also könnten wir in den nächsten sieben Tagen heiraten!" Nickis Fans können sich also schon darauf einstellen, bald jede Menge Glückwünsche auszusprechen!

Offenbar wird die 36-Jährige aber wirklich wie Hailey (22) und Justin Bieber (25) zwei Zeremonien abhalten – das soll sie bereits vor Kurzem verraten haben und nun hat sie es bestätigt. Ein Brautkleid hat sie nämlich noch nicht ausgesucht, erzählte Nicki weiter. "Das machen wir noch nicht. Das ist zu viel, das kann ich nicht, keine Chance. Es würde zu lange dauern, das zu planen. Ich bin nicht gut in so was. Ich bin so eine Aufschieberin, das wäre dann wahrscheinlich so in zwei Jahren durch", offenbarte die Musikerin.

Instagram / nickiminaj Kenneth Petty und Rapperin Nicki Minaj

ActionPress / Perez / X17online.com Kenneth Petty und Nicki Minaj Mitte Oktober 2019 in Beverly Hills

Instagram / nickiminaj Nicki Minaj und Kenneth Petty

