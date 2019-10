Traurige Nachrichten aus der Welt des Balletts: Die Kult-Ballerina Alicia Alonso ist verstorben. Die Kubanerin war in den 1940er Jahren eine der international erfolgreichsten Tänzerinnen auf ihrem Gebiet. Als erste hispanoamerikanische Frau wurde sie ins American Ballett Theatre aufgenommen – dort verkörperte sie binnen acht Jahren knapp 60 Rollen. Und das, obwohl ihr Sehvermögen schon im Alter von 20 Jahren stark eingeschränkt war – mit fortschreitendem Alter verlor sie ihr Augenlicht dann komplett, blieb als Ballettdirektorin dem Tanzstil aber immer treu. Nun müssen die Fans für immer von ihrer Ikone Abschied nehmen.

Alicia gründete das kubanische Nationalballett – bis zu ihrem 90. Lebensjahr leitete sie es auch. Wie ein Repräsentant ihrer Schule nun laut Fox News in einem Statement öffentlich machte, befinden sich die Stars der Tanzeinrichtung in großer Trauer: Denn Alicia ist in ihrem Heimatland Havanna am Donnerstag in einem Krankenhaus gestorben. Zu den genauen Umständen ihres Todes ist nichts bekannt.

Alicia hatte nicht nur eine Passion für den Sport im Tüllrock. Sie war unter anderem auch politisch aktiv. Sie unterstützte zum Beispiel einen offenen Brief, der 2003 Kritik an der Menschenrechtspolitik Kubas übte – und somit direkt Präsident Fidel Castro angriff.

Getty Images Alicia Alonso, Ballett-Ikone

Getty Images Alicia Alonso und Azari Plisetski in "Schwanensee" 1970

Getty Images Alicia Alonso, Ballettdirektorin



