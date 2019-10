Die Krass Schule – Die jungen Lehrer-Darstellerin Nina Noel (31) hat seit Kurzem eine neue Hauptrolle – sie ist vor wenigen Wochen Mama geworden. In ihrer Mutterrolle geht die hübsche Schauspielerin seitdem richtig auf. Mit ihren Fans teilt sie immer wieder private Einblicke in ihren stressigen Alltag. Heute hat Nina einen weiteren Grund zu feiern, denn sie hat Geburtstag. Aus diesem Anlass veröffentlichte sie ein besonders intimes Bild.

Nina postete zu ihrem Ehrentag ein Bild von sich und ihrer kleinen Familie kurz nach der Geburt im Kreißsaal. "Heute, an meinem 31. Geburtstag, bin ich so glücklich und erfüllt wie noch nie zuvor in meinem Leben", schrieb sie unter dem süßen Schwarz-Weiß-Schnappschuss. Das Foto zeigt Nina und Freund Tony, wie sie überglücklich ihr neugeborenes Söhnchen anschauen. In den zugehörigen Hashtags drückt das Geburtstagskind noch einmal deutlich aus, wie gesegnet es durch den Nachwuchs ist.

Die Geburt ihres Sohnemanns liegt mittlerweile schon drei Wochen zurück – Nina scheint bereits wieder bei vollen Kräften zu sein. Auch kommt die Schauspielerin langsam in Shape. So teilte sie jüngst sogar ein Oben-Ohne-Bild.

Instagram / ninanoel Nina Noel und ihr Baby

Instagram / ninanoel Nina Noel mit ihrem Sohn, September 2019

Instagram / ninanoel Nina Noel mit ihrem Sohn und Partner

