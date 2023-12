"Ringe vergessen": Das lief an Nina Noels Hochzeit schief

Nina Noel (35) plaudert aus dem Nähkästchen. Die Influencerin und ihr Partner Tony waren bereits zweifache Eltern, als sie im vergangenen Oktober ihre Tochter auf der Welt begrüßten. Nur zwei Wochen später hatte die Familie aber noch etwas zu feiern: Die ehemalige Köln 50667-Darstellerin und ihr Liebster gaben sich ganz spontan das Jawort. Auch wenn es für sie ein wunderschöner Tag gewesen ist, verlief nicht alles nach Plan: Nina verrät jetzt, was bei ihrer Hochzeit alles schiefgelaufen ist.

In ihrer Instagram-Story gibt die Influencerin Einblicke in ihren großen Tag und macht auch kein Geheimnis daraus, was auch alles nicht so gut gelaufen ist. "Tony hat morgens die Ringe abgeholt und seiner hat ihm einfach nicht gepasst und war viel zu klein. Dann Klassiker: Wir haben die Ringe und den Brautstrauß zu Hause vergessen und waren schon viel zu spät", plaudert die 35-Jährige aus. Deshalb sei ihr Bruder noch einmal zurückgefahren und habe alles geholt. Zusätzlich konnten sie in der Kirche ihr Handy für die Musik nicht anschließen – auch hierfür hatte aber dann der Bruder der Braut eine Lösung. "Dann kam der Videograf einfach nicht. Die Kinder sind während der Trauung zu uns gelaufen und wollten auf den Arm", fügt sie ihrer Liste hinzu.

Auch wenn nicht alles nach Plan gelaufen ist, kann Nina von ihrer Hochzeit nur schwärmen. "Es war so, so schön. Es war eine ganz kleine intime Hochzeit und es war so besonders", verriet sie bereits einen Tag nach ihrem großen Tag in ihrer Story. "Wir hatten die ursprüngliche Hochzeit gecancelt, weil ich dann schwanger wurde. Und jetzt hat es so spontan noch geklappt!", freute sie sich.

Instagram / ninanoel Nina Noel mit ihrem Partner und ihren Söhnen, Oktober 2021

Instagram / ninanoel Nina Noel mit ihrer Tochter auf dem Arm

RTL Nina Noel und ihr Freund Tony, Dubai-Auswanderer

