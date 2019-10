Nina Noel gibt ein Body-Update! Die Krass Schule-Darstellerin wurde vor Kurzem zum ersten Mal Mutter. Schon wenige Tage nach der Entbindung zeigte sich die frischgebackene Mama mit ihrem kleinen Sohnemann auf dem Arm – und in ihrem Schwanger-Schlüppi. Drei Wochen später teilte die Schauspielerin nun ein neues Foto: Von ihrem einstigen After-Baby-Mini-Bäuchlein ist mittlerweile schon fast nichts mehr zu sehen.

Überglücklich und vor allem rank und schlank posierte Nina für Aufnahmen, die sie am Sonntag auf ihrem Instagram postete. Oben ohne und in einer engen Sportleggings lächelt die Neu-Mami in die Kamera – besonderer Eyecatcher: ihre schmale Körpermitte. "Baby L und ich haben heute das erste mal nach der Geburt vor drei Wochen Sport gemacht", kommentierte sie den Beitrag.

Die Beauty scheint ihre Wunschfigur aber noch nicht zurückzuhaben. "Und wie ihr seht, passe ich noch nicht in meine alte Sportkleidung, da ich gefühlt noch im dritten Monat schwanger bin – na ja, ok vielleicht doch eher im vierten", witzelte sie. Doch ihr breites Lächeln beweist: Nina fühlt sich pudelwohl in ihrer Haut.

