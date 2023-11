"So schön": Nina Noel schwärmt von Leben mit drei Kindern

Nina Noel (35) schwelgt im Familienglück. Bei der Influencerin und ihrer besseren Hälfte Tony ging zuletzt alles Schlag auf Schlag: Ende vergangenen Oktobers erblickte ihre Tochter das Licht der Welt. Kurze Zeit später mussten die Kids der Auswanderin sowie ihr Partner aufgrund gesundheitlicher Probleme ins Krankenhaus. Nachdem alle wieder wohlaufwaren, wagten die dreifachen Eltern dann den nächsten Schritt und gaben sich ganz spontan das Jawort. Mittlerweile ist endlich etwas Ruhe eingekehrt, weshalb Nina jetzt so richtig das Familienleben genießt.

In ihrer Instagram-Story schwärmt die ehemalige Köln 50667-Darstellerin von der Zeit mit ihrem Nachwuchs. So habe sie sich immer gewünscht, dass ihre Kinder eine starke Geschwisterverbindung aufbauen. "Dass es so schön wird, hätte ich nie gedacht", stellt sie jetzt fest und erklärt: "Jeden Morgen kommen die Jungs und kuscheln richtig intensiv mit der Kleinen. Sie sind so süß zu ihr, sagen ihr immer, wie sehr sie sie lieben." Ihre beiden Söhne seien wahnsinnig stolz darauf, eine kleine Schwester zu haben.

Außerdem gibt Nina noch ein Update zu ihrem Baby – dem es laut der letzten Untersuchung gut gehe! "Sie ist jetzt 58 Zentimeter groß […] und wiegt 4700 Gramm", plaudert die dreifache Mama aus. Allerdings habe ihr Mädchen ein verkürztes Zungenband, wodurch sie beim Stillen immer schnalze. "Dadurch hat sie Luft im Bauch und ein bisschen Bauchweh", erklärt sie. Bislang ist eine Behandlung noch nicht zwingend notwendig, weshalb sich die Influencerin und ihr Partner noch unschlüssig seien, wie sie das Ganze in Angriff nehmen.

Instagram / ninanoel Nina Noel mit ihrem Partner und ihren Söhnen, Oktober 2021

Instagram / ninanoel Nina Noel mit ihrem Sohn und ihrer Tochter

Instagram / ninanoel Nina Noel mit ihrer Tochter, November 2023

