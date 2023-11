Für die Stillbeziehung: Nina Noel probiert das Tandemstillen

Nina Noel (35) wagt eine ganz neue Erfahrung. Ende Oktober wurde die Influencerin zum dritten Mal Mama. Zusammen mit ihrem Partner Tony hat sie ein Mädchen auf der Welt begrüßen dürfen. Wenige Wochen später ging es für die beiden vor den Traualtar. Doch der Alltag mit drei Kindern birgt ganz neue Herausforderungen – auch beim Stillen. Deswegen probiert Nina nun das Tandemstillen.

In ihrer Instagram-Story spricht Nina über das sensible Thema Stillen. "Es heißt nicht umsonst Stillbeziehung. Das ist wie eine Beziehung zu einem Mann, das funktioniert manchmal nicht auf Anhieb und ist Arbeit", erklärt die 35-Jährige. Bei ihrem Sohn Lyano sei sie selbst unsicher gewesen und auch von Fachpersonal falsch beraten worden. Deshalb arbeite sie jetzt richtig an dieser Stillbeziehung: "Wer hätte es geglaubt, ich mache jetzt einfach Tandemstillen. Heißt: Maliyo und die Kleine teilweise sogar zeitgleich." Aber auch andere Tipps hat Nina noch für ihre Fans parat: Unter anderem preist sie das Breast Crawling an, bei dem das Baby dank eines Instinkts selber Mamas Brust findet. Das sei nicht nur faszinierend, sondern auch natürlich.

Ihr Leben als Dreifachmama scheint Ninas Tochter ihr aber recht einfach zu machen. "Die Kleine schläft einfach seit Tag eins einfach so, dass sie nur einmal nachts wach wird", schwärmte die Dubai-Auswanderin kurz nach ihrer Krankenhausentlassung. Unter Schlafmangel leide sie deshalb gar nicht.

Instagram / ninanoel Nina Noel mit ihrer Tochter im November 2023

Instagram / ninanoel Nina Noel mit ihrer Tochter, November 2023

Instagram / ninanoel Nina Noel mit ihrem Sohn und ihrer Tochter

