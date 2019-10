Kylie Jenner (22) macht aus der Not eine Tugend: Die Reality-Beauty geht zurzeit mit einer Gesangseinlage im Netz viral. In einem ihrer YouTube-Videos gibt es einen kleinen Ausschnitt, in dem sie Töchterchen Stormi (1) besonders enthusiastisch mit dem Lied "Rise and Shine" weckt. Auf Social Media geht dieser Clip durch die Decke, die junge Mama muss aber auch eine Menge Lacher einstecken. Das scheint der Unternehmerin aber nichts auszumachen: Kylie macht aus ihrem ungewollten Viral-Hit ein Geschäft und bringt "Rise and Shine"-Merchandise raus!

Auf Instagram kündigt die 22-Jährige nun zwei neue Pullover-Designs für ihren Online Shop an, mit denen sie sich über ihren eigene Gesang lustig macht. Auf den schwarzen und weißen Hoodies stehen groß die Worte "Riiise and Shiiinee". Außerdem sieht man Kylies Gesicht in einer gemalten Sonne. Dieses Bild über Kylies Gesangs-Fail kursiert schon seit ein paar Tagen im Netz. Die Pullis sind umgerechnet jeweils für etwa 58 Euro zu haben.

Das kurze Video ist mittlerweile so beliebt, dass selbst Ariana Grande (26) nicht genug davon bekommt. Sie hat Kylie schon spaßeshalber gefragt, ob sie ihre Version von "Rise and Shine" in einem ihrer Songs sampeln darf. Kylie wäre sogar einverstanden, aber nur unter der Bedingung, dass sie einen Auftritt in dem dazugehörigen Musikvideo bekommt.

