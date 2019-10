ASAP Rocky (31) ist definitiv kein Kind von Traurigkeit. Der Rapper lebt seine Sexualität bekanntlich nach Lust und Laune aus und scheint von heißen Begegnungen nicht genug zu bekommen. Und da der 31-Jährige kein Blatt vor den Mund nimmt, sprach er nun erstmals darüber, dass seine Leidenschaft mehr als nur ein Verlangen ist. Rocky gab nämlich offen zu, sexsüchtig zu sein.

Was Sex angeht, hat der Musiker in der Vergangenheit reichlich Erfahrungen gesammelt. In einer neuen Folge von Untold Stories of Hip Hop verriet Rocky nämlich, dass er bereits seit der Highschool sexsüchtig sei. Ob er sich die Diagnose selbst gestellt oder die Meinung eines Arztes eingeholt hat, ist allerdings unklar. Hemmungen kennt der "Live Fast"-Interpret keine – weder im Bett noch in Interviews. Er habe kein Problem damit, über seine Sexsucht zu sprechen, erklärt er ehrlich: "Ich trage mein Herz auf der Zunge und ich mache nichts, wovon ich nicht auch mit Stolz erzählen kann."

In der Vergangenheit hat Rocky bereits über seine Vorliebe für Orgien gesprochen. "Ich habe viele davon fotografiert und dokumentiert", offenbarte er. "Die Frauen, mit denen ich mich umgebe, interessieren sich für dieselben offenherzigen Dinge wie ich."

Getty Images ASAP Rocky im Mai 2019 in Rom

Anzeige

Getty Images A$AP Rocky im April 2019

Anzeige

Instagram / asaprocky Musiker A$AP Rocky

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de