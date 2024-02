Innige Blicke: Zwischen Rihanna und A$AP knistert es heftig!

Da scheint die Chemie zu stimmen! Rihanna (36) und ihr Partner A$AP Rocky (35) gingen mit ihrer Liebe Ende 2020 an die Öffentlichkeit und gelten seither bei ihren Fans als waschechtes Traumpaar. Zuletzt genossen die beiden ihre Zweisamkeit turtelnd in Venedig – nur wenige Tage später bringen sie das Netz nun erneut zum Schwärmen: Rihanna und ihr A$AP schmachten sich superverliebt in einem Clip an!

Auf Instagram postet die Sängerin ein kurzes Video, in dem sie ihre Beautymarke promotet und ihren Liebsten an ihrer Seite hat. "Zum Stehlen geboren: Deins, meins, unser", schreibt die 36-Jährige dazu. In dem Clip ist zu sehen, wie es zwischen den beiden gewaltig knistert, während sie schmusen, kuscheln und sich liebevoll in die Augen schauen! Dabei ist das Paar in Vintagelooks gekleidet und Rihanna trägt einen auffälligen roten Lippenstift sowie einen kurzen lockigen Bob.

Vor allem den Fans scheint die Anziehungskraft zwischen den beiden richtig gut zu gefallen. "Ich habe das Gefühl, dass sie endlich jemanden hat, der sie einfach versteht und sie sie sein lässt. Er versucht nicht, zu konkurrieren [...], er liebt sie einfach wirklich!", schwärmt ein Bewunderer und ein weiterer merkt an: "Ich habe noch nie gesehen, dass sie einen Mann jemals so angesehen hat, wie sie Rocky ansieht!"

Anzeige

Getty Images A$AP Rocky und Rihanna, 2022

Anzeige

ActionPress/BACKGRID A$AP Rocky und Rihanna

Anzeige

ActionPress Rihanna und A$AP Rocky im Januar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de