Rihanna fühlt sich A$AP Rocky in Sachen Styling unterlegen!

Für Rihanna (36) und A$AP Rocky (35) ist ihr stylishes Auftreten sehr wichtig. Gemeinsam mit ihren zwei kleinen Söhnen RZA und Riot besuchen die stolzen Eltern regelmäßig Modeveranstaltungen, wie zuletzt die Fashion Week in Paris. Doch laut der Sängerin ist ihr Partner in Sachen Styling talentierter als sie. "Neben diesem Mann fühle ich mich verdammt nachlässig. Ich fühle mich, als sähe ich aus wie seine Assistentin", lacht die "Rude Boy"-Interpretin im Gespräch mit Interview. Selbst im Flugzeug mache der Rapper keine Ausnahme. Rihanna erklärt: "Wir sollten in Jogginghosen sein. Er will aber einen kompletten Bottega-Anzug tragen. Ich denke mir: 'Warum musst du mir das antun?'"

Besonders seit sie Mutter ist, habe sie ihr eigenes Styling eher vernachlässigt. "Es ist eher so, dass ich viel Zeit damit verbringe, die Kinder anzuziehen, und dann frage ich mich: 'Was ist das bequemste Outfit, das ich in ihrer Nähe tragen kann?", berichtet Rihanna. Ihre beiden Kleinkinder kommen also, was ihre modische Kleidung angeht, nie zu kurz – dafür sorgt die Musikerin, die auch selbst als Designerin tätig ist. "Ich habe ganze Regale voll. Alles ist nach Größe sortiert und was für RZA zu klein wird, lege ich in Behälter, damit Riot es als Nächstes haben kann", erzählt sie.

Doch nicht nur durch seine Stilsicherheit fällt der zweifache Vater auf. Auch für die Kinder scheint sich die Welt um Rocky zu drehen. "Meine Kinder sind besessen von ihm. Ich bin nur im Hintergrund, ich bin eine Statistin", scherzte Rihanna. Verübeln kann sie dies ihren Sprösslingen jedoch nicht – der "Sundress"-Interpret sei ein "großartiger, geduldiger und liebevoller" Vater, schwärmte sie. Für die Zukunft wünsche sie sich noch weiteren Nachwuchs, am liebsten ein Mädchen.

Anzeige Anzeige

Thecelebrityfinder/MEGA Rihanna und A$AP Rocky in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Instagram / asaprocky A$AP Rocky und Rihanna mit ihrem Baby

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wen haltet ihr für modischer? Ganz klar Rocky! Ich finde, Rihanna stellt ihr Licht unter den Scheffel. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de