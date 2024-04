420? Rihanna und A$AP Rocky feiern Marihuana-Party in Klub

Wer sich mit Marihuana auskennt, hat in Verbindung damit bestimmt schon mal die Zahl 420 gehört. Die steht nämlich für den 20. April, der weltweit als Aktionstag für Cannabis-Liebhaber gilt. Besonders in Regionen, wo das Rauschmittel legal ist, wird an diesem Tag gefeiert – und das lässt Rihanna (36) sich dieses Jahr nicht entgehen. Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, sieht man sie beim Verlassen eines Klubs in Los Angeles. Dort soll sie bis tief in die Nacht mit ihren Freunden und ihrem Partner A$AP Rocky (35) gefeiert haben. Auf den Bildern trägt sie einen kurzen Lederrock und ein weißes T-Shirt. Darauf ist ein Herz aus Hanfblättern zu erkennen, unter dem groß und rot "4/20" steht. Dazu kombiniert die Sängerin einen weiten Fellmantel, eine Sonnenbrille, ein Basecap und schwarze hochhackige Sandalen.

Auch A$AP Rocky war mit dabei, doch er soll die Party eher verlassen haben als seine Partnerin, berichtet das gleiche Medium. Er trug ein lässiges Outfit, bestehend aus einem bunten Hoodie, einem T-Shirt und einer lockeren blauen Hose. Dass die beiden große Fans von Marihuana sind, ist nicht wirklich ein Geheimnis. Erst im vergangenen Jahr sorgte der Rapper für Aufruhr, als er für den amerikanischen Vatertag einen Post auf seinem Instagram-Account veröffentlichte. Denn da kann man den "Fashion Killa"-Rapper einen dicken Joint rauchen sehen – während seine schwangere Liebste direkt daneben steht. Das fanden einige Fans allerdings nicht so super. "Das geht echt nicht. Da kann ich nur den Kopf schütteln", schrieb ein Fan damals in die Kommentare.

Auch Rihanna hatte noch vor einigen Jahren kein Problem damit, sich im Internet beim Konsumieren der Droge zu zeigen. Seit ihrer ersten Schwangerschaft mit Sohn RZA im Jahr 2022 sieht man davon allerdings nichts mehr. Nur für ihr Cover-Fotoshooting für das Magazin Interview zeigte sie sich mit einem Joint zwischen den Fingern. Die Fotos veröffentlichte sie auf ihrem eigenen Account Anfang dieses Monats. Dass sie mit dem Kiffen nicht komplett aufgehört hat, gab sie auch im Interview schon zu. Da erklärte sie nämlich, was sie in der Handtasche neben den Schnullern und Lätzchen ihrer Kinder immer bei sich trägt. "Das ist mein Apparat zum Joints drehen", erzählte sie.

Getty Images ASAP Rocky und Rihanna, Met Gala 2023

Instagram / asaprocky A$AP Rocky und Rihanna mit ihrem Baby

Was haltet ihr davon, dass Rihanna so offen zu ihrem Marihuana-Konsum steht?



