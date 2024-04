Top oder Flop? Rihanna in wildem Fellmantel beim Coachella!

Rihanna (36) ließ es sich am Coachella-Wochenende nicht nehmen, ihren Partner A$AP Rocky (35) kräftig zu unterstützen – dieser trat nämlich am Sonntag auf dem beliebten Musikfestival auf, wie auf einigen Fotos, die Daily Mail vorliegen, zu sehen ist. Zu dem Event tauchte die Sängerin in einem ausgefallenen Pelzmantel auf, den sie lässig an ihren Armen herunterhängen ließ. Dazu kombinierte sie ein gecropptes Shirt, einen hellen Maxirock, der am Boden entlangglitt und Stiefel mit Absatz. Für ihr gesamtes Outfit wählte die "Work"-Interpretin verschiedenen Beigetöne.

Ob sie mit ihrem exzentrischen Outfit ihren Schatz beeindrucken wollte? Vor wenigen Tagen plauderte die Musikerin während eines Gesprächs mit dem Magazin Interview aus, dass Rocky ihrer Ansicht nach einen besseren Style habe als sie. "Neben diesem Mann fühle ich mich verdammt nachlässig. Ich fühle mich, als sähe ich aus wie seine Assistentin", lachte die 36-Jährige und erklärte: "Es ist eher so, dass ich viel Zeit damit verbringe, die Kinder anzuziehen, und dann frage ich mich: 'Was ist das bequemste Outfit, das ich in ihrer Nähe tragen kann?'"

Seit der Geburt ihrer zwei Söhne RZA (1) und Riot habe sich nicht nur ihr Kleidungsstil verändert, sondern auch der Körper der Beauty. In einem Interview mit der Zeitschrift gab Rihanna preis: "Cellulite im dritten Trimester ist kein Scherz. Man bekommt Wellen an Stellen, von denen man vorher nichts wusste. Es ist alles an den Oberschenkeln, weil die Oberschenkel das Gewicht des Babys und der Gebärmutter tragen." Dennoch wolle die Zweifachmama weiteren Nachwuchs bekommen und wünsche sich unter anderem ein kleines Mädchen.

ActionPress/BACKGRID A$AP Rocky und Rihanna

Instagram / asaprocky A$AP Rocky und Rihanna mit ihrem Baby

